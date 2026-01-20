Il principe cerca moglie: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 20 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il principe cerca moglie (Coming to America), film commedia del 1988 diretto da John Landis, con Eddie Murphy, Arsenio Hall e James Earl Jones. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il principe di Zamunda, Akeem, dopo aver compiuto i 21 anni di età, deve sposarsi e i genitori, i sovrani Joffy Joffer e Aoleon, gli hanno organizzato il fastoso matrimonio con Imani Izzi a cui partecipa tutto il regno (il servitore dei sovrani, Oha, canterà la “marcia nuziale” a cappella). Scontento del fatto che i genitori abbiano scelto per lui la sua sposa (tra l’altro educata sin da piccola ad obbedire a ogni sua richiesta, come una serva), senza aver avuto la possibilità di conoscerla prima, Akeem decide di trovarsi una moglie che lo ami per quello che è. Akeem ed il suo amico e servitore Semmi scelgono come luogo in cui cercare la futura sposa il quartiere newyorkese del Queens, ispirati dal nome ma totalmente ignari del fatto che il Queens sia il quartiere più povero e malfamato di New York. Arrivati nel Queens, i due si spacciano per poveri studenti universitari di Zamunda, e cominciano a cercare la moglie per Akeem.

Il principe cerca moglie: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il principe cerca moglie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Eddie Murphy: Principe Akeem; Clarence; Randy Watson; Saul

Arsenio Hall: Semmi; Trans del bar; Morris; Reverendo Brown

Shari Headley: Lisa McDowell

James Earl Jones: Re Joffy Joffer

Madge Sinclair: Regina Aoleon

John Amos: Cleo McDowell

Paul Bates: Oha

Eriq La Salle: Darryl Jenks

Allison Dean: Patricia McDowell

Vanessa Bell Calloway: Imani Izzi

Frankie Faison: albergatore

Louie Anderson: Maurice

Elaine Kagan: impiegata telegrammi

Calvin Lochart: Col. Izzi

Samuel L. Jackson: ladro al ristorante McDowell’s

Clint Smith: Sweets

Ruben Santiago-Hudson: truffatore da strada

Cuba Gooding Jr.: primo cliente dal barbiere

Tobe Hooper: invitato alla festa del Signor McDowell (non accreditato)

Streaming e tv

Dove vedere Il principe cerca moglie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 2o gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.