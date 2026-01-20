Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Il principe cerca moglie: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Il principe cerca moglie: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 20 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il principe cerca moglie (Coming to America), film commedia del 1988 diretto da John Landis, con Eddie Murphy, Arsenio Hall e James Earl Jones. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il principe di Zamunda, Akeem, dopo aver compiuto i 21 anni di età, deve sposarsi e i genitori, i sovrani Joffy Joffer e Aoleon, gli hanno organizzato il fastoso matrimonio con Imani Izzi a cui partecipa tutto il regno (il servitore dei sovrani, Oha, canterà la “marcia nuziale” a cappella). Scontento del fatto che i genitori abbiano scelto per lui la sua sposa (tra l’altro educata sin da piccola ad obbedire a ogni sua richiesta, come una serva), senza aver avuto la possibilità di conoscerla prima, Akeem decide di trovarsi una moglie che lo ami per quello che è. Akeem ed il suo amico e servitore Semmi scelgono come luogo in cui cercare la futura sposa il quartiere newyorkese del Queens, ispirati dal nome ma totalmente ignari del fatto che il Queens sia il quartiere più povero e malfamato di New York. Arrivati nel Queens, i due si spacciano per poveri studenti universitari di Zamunda, e cominciano a cercare la moglie per Akeem.

Il principe cerca moglie: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il principe cerca moglie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Eddie Murphy: Principe Akeem; Clarence; Randy Watson; Saul
  • Arsenio Hall: Semmi; Trans del bar; Morris; Reverendo Brown
  • Shari Headley: Lisa McDowell
  • James Earl Jones: Re Joffy Joffer
  • Madge Sinclair: Regina Aoleon
  • John Amos: Cleo McDowell
  • Paul Bates: Oha
  • Eriq La Salle: Darryl Jenks
  • Allison Dean: Patricia McDowell
  • Vanessa Bell Calloway: Imani Izzi
  • Frankie Faison: albergatore
  • Louie Anderson: Maurice
  • Elaine Kagan: impiegata telegrammi
  • Calvin Lochart: Col. Izzi
  • Samuel L. Jackson: ladro al ristorante McDowell’s
  • Clint Smith: Sweets
  • Ruben Santiago-Hudson: truffatore da strada
  • Cuba Gooding Jr.: primo cliente dal barbiere
  • Tobe Hooper: invitato alla festa del Signor McDowell (non accreditato)

Streaming e tv

Dove vedere Il principe cerca moglie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 2o gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 20 gennaio
TV / Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 20 gennaio 2026 su La7
Ti potrebbe interessare
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 20 gennaio
TV / Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 20 gennaio 2026 su La7
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 20 gennaio su Rete 4
TV / Boss in incognito 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
Spettacoli / Luca Barbareschi replica a Sigfrido Ranucci: "Mi annoia"
TV / Boss in incognito 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata
TV / Ascolti tv lunedì 19 gennaio: La preside, Zelig 30, Quarta Repubblica
TV / Perché Lilli Gruber non conduce (è assente) Otto e mezzo: il motivo
Ricerca