Il principe cerca figlio: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, mercoledì 22 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il principe cerca figlio (Coming 2 America), film del 2021 diretto da Craig Brewer. La pellicola, con protagonista Eddie Murphy, è il sequel del cult del 1988 Il principe cerca moglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quando suo padre muore, il principe Akeem del regno di Zamunda, in Africa, diventa re. Akeem, felicemente sposato con la regina Lisa, la donna che molto tempo prima ha conosciuto nel Queens, ha avuto tre figlie, ma nessun figlio che erediterà il suo trono alla morte di lui. Per questo motivo, la sua vita e il trono rischiano di essere presi dal generale Izzi, dittatore militare di Nexdoria, paese confinante, ancora infuriato per la cancellazione del matrimonio tra Akeem e sua sorella Imani, avvenuto ormai trent’anni prima.

Tuttavia, in punto di morte, re Joffy Joffer rivela a suo figlio che in realtà un erede maschio esiste: di fatto, durante la sua avventura a New York, Akeem ha concepito il suo primogenito con una donna conosciuta in uno dei bar del Queens, evento che non ricorda affatto poiché era stato drogato da lei.

Il nuovo re e il suo confidente Semmi ritornano dunque negli Stati Uniti d’America, dove cercano ed incontrano il giovane, di nome Lavelle. Lo riportano a Zamunda insieme alla madre Mary e, una volta lì, lo presentano alla famiglia reale e al resto della corte, iniziando a trasformarlo in un principe ed erede al trono, in una corsa contro il tempo per arrestare l’avanzata del generale Izzi. Ma la mentalità del giovane Lavelle, nonché i suoi modi di fare per nulla ortodossi, renderanno molto arduo il compito di Akeem.

Il principe cerca figlio: il cast

Abbiamo visto la trama de Il principe cerca figlio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Eddie Murphy: principe Akeem Joffer / Clarence / Randy Watson / Saul

Arsenio Hall: Semmi / Morris / reverendo Brown

Jermaine Fowler: Lavelle Junson

Leslie Jones: Mary Junson

Tracy Morgan: Reem Junson

KiKi Layne: Meeka Joffer

Shari Headley: regina Lisa

Wesley Snipes: generale Izzi

Teyana Taylor: Bopoto Izzi

Nomzamo Mbatha: Mirembe

Bella Murphy: Omma Joffer

Akiley Love: Tinashe Joffer

Paul Bates: Oha

James Earl Jones: re Joffy Joffer

John Amos: Cleo McDowell

Louie Anderson: Maurice

Rotimi: Idi Izzi

Vanessa Bell Calloway: Imani Izzi

Clint Smith: Sweets

Luenell Campbell: Livia

Rick Ross: tenente di Izzi

Garcelle Beauvais: Grace

Colin Jost: signor Duke

Morgan Freeman: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Il principe cerca figlio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 22 maggio 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.