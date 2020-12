Il primo Natale, il film con Ficarra e Picone: trama e cast

Su Sky Cinema questa sera, lunedì 7 dicembre, va in onda il film Il primo Natale, con protagonisti Ficarra e Picone. La pellicola, una commedia, è arrivata nelle sale nel 2019 ed è la prima volta che arriva in casa Sky pronta ad intrattenere gli italiani in questo difficile periodo di festa. Il film è stato anche premiato ai David di Donatello con il premio David dello spettatore e ha ricevuto cinque candidature ai Nastri d’argento. Vediamo di cosa parla e chi vediamo nel cast.

Trama

I protagonisti di questa storia sono Salvo e Valentino, il primo è un ladro, il secondo invece è un sacerdote. Salvo, palermitano, è un ladro di reliquie che non crede affatto. Valentino invece è un prete rintanato nel suo paesino siculo, affascinato dal presepe al punto che ne realizza uno vivente nella sua parrocchia con una statua al posto del bambin Gesù. Salvo, affascinato dal tumulto in paese per il presepe vivente, è intenzionato a rubare la statua e incrocia la strada di Valentino. I due finiranno in un viaggio indietro nel tempo fino ad arrivare nella Palestina di 2.000 anni fa, arrivando al primo Natale. Si mettono sulle tracce di Giuseppe e Maria per far sì che la nascita di Gesù avvenga com’è stata concepita dalla tradizione. Ma anche Re Erode è sulle loro tracce.

Cast

Chi vediamo nel cast del film? Ficarra interpreta Salvo, mentre Picone interpreta Don Valentino. Massimo Popolizio è Re Erode, mentre Roberta Mattei è Rebecca. Giacomo Mattia è Isacco e Giovanna Marchetti è Sara.

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata del 7 dicembre: concorrenti, ultime news Guarda Stupisci Special Selection, torna Renzo Arbore su Rai 2 con Frassica e Andrea Delogu Guarda Stupisci Special Selection streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Arbore