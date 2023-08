Il piccolo Nicolas e i suoi genitori: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, 15 agosto 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda Il piccolo Nicolas e i suoi genitori (Le Petit Nicolas), film del 2009 diretto da Laurent Tirard. Il soggetto è basato sul personaggio dei libri per bambini Le petit Nicolas di René Goscinny & Sempé. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nicolas è un bambino francese di 8 anni molto felice, amato dai genitori e pieno di amici, con i quali si diverte molto. Un giorno, scopre che un suo amico durante la notte ha avuto un fratellino, e dopo la nascita di quest’ultimo i suoi genitori non gli badano più come una volta. Sentendo parlare i suoi genitori tra loro, Nicolas afferra una parte della conversazione e, fraintendendo, pensa che la madre sia incinta. Temendo che l’arrivo di un fratellino possa metterlo in ombra e addirittura che i genitori vogliano abbandonarlo nel bosco, Nicolas, insieme ai compagni di classe, escogita una serie di espedienti per poter guadagnare 500 franchi ed ingaggiare un gangster che poi uccida il neonato. Ogni goffo piano fallisce, fino a quando Nicolas vede un compagno di classe a cui è appena nato un fratellino e cambia idea perché il suo amico dice che avere un fratellino è fantastico. A casa però i genitori gli spiegano che in realtà non stanno aspettando nessun bambino, ma proprio questa discussione invoglia i coniugi ad avere un altro figlio. Ma quando a nascere, invece di un maschietto, è una bambina, Nicolas è scontento perché tutti i suoi propositi su insegnargli a giocare a calcio, andare in bicicletta e così via, vanno in fumo. Poi, mentre i parenti vengono a conoscere la sorella, lui, ancora irritato, inizia a prenderla in giro e così si rende conto di quello che vuole fare da grande: il comico.

Il piccolo Nicolas e i suoi genitori: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il piccolo Nicolas e i suoi genitori, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Maxime Godart: Nicolas

Valérie Lemercier: la madre di Nicolas

Kad Merad: il padre di Nicolas

Sandrine Kiberlain: la maestra

François-Xavier Demaison: il bidello (Gufo)

Michel Duchaussoy: il direttore

Daniel Prévost: il signor Moucheboume

Anémone: la supplente

François Damiens: il vicino di casa

Michel Galabru: il ministro

Victor Carles: Clotaire

Damien Ferdel: Agnan

Vincent Claude: Alceste

Charles Vaillant: Geoffroy

Benjamin Averty: Eudes

Germain Petit Damico: Rufus

Virgile Tirard: Joachim

Elisa Heush: Marie-Edwige

Streaming e tv

Dove vedere Il piccolo Nicolas e i suoi genitori in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 agosto 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.