Il pianeta rosso: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 3 settembre 2020, in seconda serata (alle ore 22,46) su Italia 1 va in onda Il pianeta rosso, film del 2000 diretto da Antony Hoffman. Si tratta di un film di fantascienza riguardante la colonizzazione di Marte. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’anno 2057 la Terra è divenuta praticamente inabitabile a causa della sovrappopolazione e dell’inquinamento. Con l’intento di colonizzare Marte, negli ultimi anni sono state lanciate sul pianeta rosso delle sonde automatiche contenenti alghe geneticamente modificate per creare un’atmosfera respirabile dall’uomo, ma improvvisamente la percentuale di ossigeno ha cominciato a calare. Un gruppo di astronauti, (Robby Gallagher, Ted Santen, Quinn Burchenal, Chip Pettengill, Bud Chantilas e il comandante Kate Bowman), con un viaggio di circa sei mesi, viene inviato su Marte alla ricerca di indizi. L’equipaggio sarà coadiuvato da AMEE (Autonomous Mapping Exploration and Evasion), un robot progettato per missioni di tipo militare ma adattato, modificando il software, all’orientamento e alla navigazione sulla superficie del pianeta.

Il pianeta rosso: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il pianeta rosso, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Val Kilmer: Robby Gallagher

Carrie-Anne Moss: Com. Kate Bowman

Benjamin Bratt: Ten. Ted Santen

Tom Sizemore: Dr. Quinn Burchenal

Simon Baker: Chip Pettengill

Terence Stamp: Dr. Bud Chantilas

Streaming e tv

Dove vedere Il pianeta rosso in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 3 settembre 2020 – alle ore 22,46 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

