Il pesce innamorato: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 19 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il pesce innamorato, film del 1999 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Nel cast anche Yamila Díaz, Paolo Hendel e Don Lurio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Arturo (Leonardo Pieraccioni) è un falegname che scrive racconti fin da quando era piccolo. Uno di questi viene pubblicato da un’importante casa editrice ed ottiene grande successo. Successivamente, durante uno dei suoi viaggi per promuovere il libro, incontra Matilde (Yamila Díaz): i due si innamorano a vicenda però, dopo aver passato la notte insieme, si allontanano per quindici mesi. Arturo si costruisce in un prato la sua casa ideale con il tetto rosso ed il camino azzurro, dopo essere fuggito dalla frenetica vita dello scrittore di successo, mentre Matilde dà alla luce un bambino….

Il pesce innamorato: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Il pesce innamorato, ma qual è il cast completo? Di seguito gli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo Pieraccioni: Arturo Vannino

Yamila Díaz: Matilde

Paolo Hendel: Primo

Rodolfo Corsato: Valeriano

Gabriella Pession: Lucilla Pacini

Patrizia Loreti: Signorina Benincasa

Sergio Forconi: Osvaldo Vannino

Vincenzo Versari: Arnaldo Vannino

Umberto Fontani: Marcellino Pacini

Haruhiko Yamanouchi: Console

Don Lurio: Umberto Pacini

Rosanna Susini: mamma di Arturo

Philippe Leroy: Autista

Dario Ballantini: Domenico Costanzo

Angelo Russo: Maresciallo Scarchilli

Canzoni

Abbiamo visto trama e cast de Il pesce innamorato, ma quali sono le canzoni del film? La ballata Everyday di Daniele Groff è il brano portante dell’intera colonna sonora. La canzone è la traccia numero 10 dell’album Variatio 22, uscito nel 1998. Tra le altre canzoni presenti nel film troviamo: La copa de la vida di Ricky Martin e Scatman’s world di Scatman John.

Streaming e tv

Dove vedere Il pesce innamorato in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 19 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.