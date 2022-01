Il peggior Natale della mia vita: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Il peggior Natale della mia vita, film del 2012 diretto da Alessandro Genovesi. Girato a Gressoney, presso il Castel Savoia è il sequel de La peggior settimana della mia vita. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Paolo deve raggiungere il castello di Alberto Caccia, dove è stato invitato a trascorrere il Natale assieme alla famiglia di Margherita, al nono mese di gravidanza. Con loro ci sarà anche Benedetta, figlia di Alberto e amica d’infanzia di Margherita, anche lei incinta. Tra disavventure e goffaggini varie, Paolo ne combinerà un’altra delle sue, arrivando a far credere a tutti, per via di un malinteso, che Alberto sia morto per colpa sua.

Il peggior Natale della mia vita: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il peggior Natale della mia vita, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabio De Luigi: Paolo

Cristiana Capotondi: Margherita

Antonio Catania: Giorgio

Anna Bonaiuto: Clara

Dino Abbrescia: Pino

Laura Chiatti: Benedetta

Diego Abatantuono: Alberto Caccia

Dino Abbrescia: Dino

Andrea Mingardi: Padre di Paolo

Alessandro Besentini: Il truccatore

Francesco Villa: Il becchino

Alessandro Genovesi: Il cadavere sul lettino nel retro delle pompe funebri

Rachele Amenta: Rachele

Streaming e diretta tv

Dove vedere Il peggior Natale della mia vita in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 6 gennaio 2022 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.