Il patriarca: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata, 19 maggio

Stasera, venerdì 19 maggio 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la sesta e ultima puntata de Il patriarca, la nuova fiction Mediaset con protagonista Claudio Amendola che racconta una storia a metà tra family drama e mob drama. A dirigere la serie è lo stesso Amendola, che torna così dietro la macchina da presa dopo aver diretto alcuni episodi di Nero a metà. Il soggetto di serie, invece, è di Camilla Nesbitt, mentre gli sceneggiatori sono Sandrone Dazieri e Mizio Curcio. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella sesta e ultima puntata la cerimonia che ha unito in matrimonio Nina e Mario ha avuto un epilogo inquietante. Nemo infatti è ricattato da Freddy, e per questo il patriarca dei Bandera deve arrendersi a chiedere aiuto a Monica. Lara deve mettere da parte i principi in cui crede assecondando per la prima volta davvero le meschinità del padre.

Cast

Abbiamo visto la trama della sesta e ultima puntata de Il patriarca, ma qual è il cast completo della fiction in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: