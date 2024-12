Il Patriarca 2 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

Questa sera, venerdì 13 dicembre 2024, alle ore 21.40 va in onda la quinta puntata de Il Patriarca 2, la seconda stagione della serie con protagonista Claudio Amendola. Nemo scoprirà mai la verità sulla morte di suo figlio? E per quanto ancora Mario riuscirà a nascondere le sue macchinazioni? Dove vedere in diretta tv e in streaming Il Patriarca 2? Ecco le informazioni.

In tv

Appuntamento su Canale 5 in prima visione ogni venerdì in prima serata dal 15 novembre 2024 con Il Patriarca 2 per sei puntate dalle ore 21.40.

Il Patriarca 2 streaming live

Se non siete a casa potete seguire Il Patriarca 2 in diretta streaming su Mediaset Infinity, con gli episodi disponibili anche on demand subito dopo la messa in onda su Canale 5.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Il Patriarca 2? In tutto sono previste sei prime serate, in onda su Canale 5 ogni venerdì dal 15 novembre 2024. L’ultima il 20 dicembre. Ecco la programmazione completa.