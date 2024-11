Il Patriarca 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 15 novembre 2024

Questa sera, 15 novembre 2024, alle ore 21.30 va in onda la prima puntata de Il Patriarca 2, la serie con protagonista Claudio Amendola in sei puntate. Nemo scoprirà mai la verità sulla morte di suo figlio? E per quanto ancora Mario riuscirà a nascondere le sue macchinazioni? Vediamo insieme le anticipazioni di questa puntata.

Trama e anticipazioni

In questa puntata Nemo avrà paura che la sua malattia non gli dia le forze necessarie per combattere la guerra scoppiata a Levante, contro di lui e la sua famiglia. Qualcuno infatti cercherà di costringere il noto imprenditore ad abbandonare la città e perdere il controllo dei traffici illeciti. Grazie al sostegno della moglie Elena e della figlia Nina, Nemo cercherà di superare il momento di difficoltà, ignaro del fatto che Mario, avvocato e genero, sia il responsabile della morte del figlio. La morte improvvisa del figlio Carlo e le alleanze in gioco trascineranno la famiglia Bandera in una posizione precaria.

Il Patriarca 2: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonista è Claudio Amendola. Il noto attore torna a interpretare Nemo Bandera. Nel cast de Il Patriarca troviamo anche le new entry Federico Dordei, che interpreta il suo ex socio Raoul, e Giulia Bevilacqua, ovvero la neosindaca Elisa. Confermati nel cast Antonia Liskova (Serena, la moglie di Nemo), Raniero Monaco di Lapio (Mario), Giulia Schiavo (Nina) e Neva Leoni (Lara).

Streaming e tv

Dove vedere Il Patriarca 2 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima visione dal 15 novembre 2024 alle ore 21.40. Anche in streaming su Mediaset Infinity.