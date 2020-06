Il Paradiso delle Signore: trama, cast e anticipazioni oggi, 24 giugno 2020

Oggi pomeriggio, 24 giugno 2020, alle ore 15,40 su Rai 1 va in onda una nuova puntata della soap opera, Il Paradiso delle Signore. La serie, ispirata dal romanzo di Emile Zola, ha sullo sfondo un nuovissimo grande magazzino, attorno e dentro il quale si intrecciano le vicende e i sogni di un gruppo di giovani donne italiane alla fine degli anni Cinquanta. Ma quali sono le anticipazioni (trama e cast) sulla puntata di oggi de Il Paradiso delle Signore? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quando dall’altra parte della cornetta Federico sente la voce di sua mamma capisce subito che c’è qualcosa che non va. A Milano da qualche giorno è tornata Clelia e Luciano è sconvolto dalla sua presenza. Un ritorno che mette in ansia anche Silvia che credeva di aver riconquistato suo marito. Intanto Marcello e Salvatore hanno deciso di rilevare la caffetteria. Una decisione importante per i due ragazzi che sono baciati anche dalla fortuna dato che realizzano un bel 12 al Totocalcio… Con quei soldi i due ragazzi riescono a realizzare il loro sogno: acquistare il locale dove hanno lavorato insieme per anni. Prima del grande passo, i due decidono di chiedere qualche consiglio finanziario ad Armando, il capomagazziniere del Paradiso che li indirizzerà da una persona fidata… Dopo tanto dolore nel cuore di Riccardo si fa spazio un nuovo sentimento nei confronti di Ludovica. Il piano di Adelaide e Flavia alla fine si rivela funzionare. I due ragazzi hanno ritrovato un feeling particolare e in un momento di intimità il Guarnieri bacia la Brancia. Il tutto sotto gli occhi di Angela che sembra rimanere colpita da quel gesto di Riccardo…

Il Paradiso delle Signore: il cast completo

Abbiamo visto le anticipazioni (la trama) della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi (24 giugno 2020), ma qual il cast completo della soap opera in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori:

Pia Engleberth: Zia Ernesta

Elisa Muriale: Enza Sampò

Arianna Montefiori: Laura

Tommaso Basili: Ennio Palazzi

Verdiana Costanzo: Lorena Mascoli

Sebastiano Gavasso: Orlando Brivio

Valerio Ricci

Giordano Petri: Franco Pasucci

Ludovica Coscione: Marina Fiore

Giancarlo Commare: Rocco Amato

Magdalena Grochowska: Flavia

Pietro Genuardi: Armando

Alessia Debandi: Angela Barbieri

Pietro Masotti: Marcello Barbieri

Sofia Taglioni: Francesca Molinari

Alice Zanini: Patrizia Vega

Chiara Russo: Maria Puglisi

Roberto Alpi: Achille Ravasi

Paolo Bernardini: Vincent Defois

Sara Ricci: Anita Marini

Claudia Vismara: Elsa Tadini

Alessandro Tersigni: Vittorio Conti

Roberto Farnesi: Umberto Guarnieri

Gloria Radulescu: Marta Guarnieri

Vanessa Gravina: Adelaide di Sant’Erasmo

Giorgio Lupano: Luciano Cattaneo

Giulia Arena: Ludovica Brancia di Montalto

Enrico Oetiker: Riccardo Guarnieri

Federica Girardello: Nicoletta Cattaneo

Marta Richeldi: Silvia Cattaneo

Alessandro Fella: Federico Cattaneo

Antonella Attili: Agnese Amato

Federica De Benedittis: Roberta Pellegrino

Ilaria Rossi: Gabriella Rossi

Emanuel Caserio: Salvatore Amato

Enrica Pintone: Clelia Calligaris

Alessandro Cosentini: Cosimo Bergamini

Francesca Del Fa: Irene Cipriani

Michele Cesari: Cesare Diamante

Ornella Giusto: Rosalia Caffarelli

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast de Il Paradiso delle Signore, ma dove vedere la soap opera in tv e live streaming? La fiction va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 15,40. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

