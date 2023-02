Perché Il Paradiso delle signore oggi non va in onda su Rai 1: il motivo, 13 febbraio 2023

Perché Il Paradiso delle signore oggi non va in onda su Rai 1, lunedì 13 febbraio 2023? La popolare fiction del pomeriggio, normalmente in onda alle 16 dopo Oggi è un altro giorno, non va in onda per lasciare spazio ad uno speciale del Tg1 in onda dalle 14.50. Oggi infatti si chiudono le urne in Lombardia e Lazio, dove si svolgono le elezioni regionali. Due importanti regioni, per cui Rai 1 seguirà lo spoglio e l’esito del voto con uno speciale in onda fino alle 17. Ecco perché Il Paradiso delle signore oggi non va in onda.

Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone, avrà una durata più breve, fino alle 14.45, quindi di circa 45 minuti, per poi lasciare spazio al Tg1 dedicato alle regionali in Lombardia e Lazio. Regolarmente in onda La Vita in diretta alle 17. Oggi è un altro giorno tornerà regolarmente in onda domani, 14 febbraio, dalle ore 16.

