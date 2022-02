Il Paradiso delle Signore oggi non va in onda: perché, motivo

Perché Il Paradiso delle Signore oggi, giovedì 3 febbraio 2022, non va in onda su Rai 1? Molti fan della fiction se lo stanno chiedendo, la risposta è semplice: la Rai ha deciso di mandare in onda lo speciale del Tg1 per seguire il giuramento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La soap dovrebbe quindi tornare in onda domani, venerdì 4 febbraio 2022. Nessuna cancellazione o problema particolare quindi per il prodotto in onda su Rai 1. A subire modifiche non è stata solo la fiction. Anche Oggi è un altro giorno e La vita in diretta avranno alcuni cambiamenti legati all’orario della messa in onda.

