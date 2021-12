Il Paradiso delle Signore non va in onda: perché, motivo e quando torna

Perché Il Paradiso delle Signore non va in onda su Rai 1? Molti fan della fiction se lo stanno chiedendo in questi giorni, la risposta è semplice: la soap è stata messa in pausa per le feste natalizie e tornerà in onda il 3 gennaio 2022. Nessuna cancellazione o problema particolare quindi per il prodotto in onda su Rai 1. Ma cosa succederà alla ripresa? Ecco alcune anticipazioni: Vittorio (Alessandro Tersigni) è più ottimista che mai all’inizio del nuovo anno: il 1963. Ha in mente moltissimi progetti per il suo Paradiso. Nel frattempo Umberto (Roberto Farnesi) crede che il Paradiso Market possa avere un futuro ancor più radioso uscendo in edicola. Tina (Neva Leoni) torna sui suoi passi: decide di sottoporsi all’operazione. La data viene fissata per la settimana seguente. Irene, la figlia di Anna (Giulia Vecchio), dona a Salvatore (Emanuel Caserio) un disegno realizzato da lei. A Villa Bergamini sta per arrivare la mamma di Ludovica (Giulia Arena), Flavia (Magdalena Grochowska). La giovane, quindi, deve separarsi per un po’ da Marcello (Pietro Masotti). La madre, infatti, non è ancora al corrente della relazione tra la figlia e il barista. Quando arriva, però, scorge un indizio che desta i suoi sospetti.

Cast

Abbiamo visto perché Il paradiso delle signore oggi non va in onda su Rai 1, ma qual è il cast della fiction? Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati: