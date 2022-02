Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 febbraio

Oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, alle ore 15,55 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, la soap opera che da anni riscuote ottimi ascolti nel primo pomeriggio della principale rete Rai. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 febbraio.

Anticipazioni (trama)

Sandro va a conoscere l’attrice che interpreterà il suo pezzo per il musicarello ma non sarà per nulla contento della scelta di Brivio. Il Recalcati vorrebbe che a cantare la sua musica fosse Tina, con la su voce melodiosa. Intanto Agnese conferma ad Armando i suoi sospetti. Rocco si è innamorato di un’altra donna e Maria non sa nulla. Gloria ed Ezio assistono una donna in travaglio e questo evento finisce per avvicinarli sempre di più. Tra Flora e Umberto scatta la passione. I due finiscono a letto insieme! Armando è rimasto sconvolto da Rocco e dalla notizie arrivate sul suo conto. Il Ferraris, convinto che il ragazzo stesse facendo una stupidaggine, ha immediatamente avvisato Agnese. La sarta, preoccupata per il nipote, è subito partita per Roma e, al suo ritorno a Milano, è pronta a confessare al compagno la verità sul giovane ciclista. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Agnese dirà ad Armando che Rocco si è innamorato di un’altra donna. Il ragazzo ha perso la testa e non ha ancora avuto il coraggio di confessarlo a Maria. La poverina è ancora ignara di tutto e continua a cucire il suo abito da sposa, pronta a diventare sua moglie. Intanto Sandro – convinto da Vittorio – andrà a conoscere l’attrice che dovrà cantare il suo pezzo. Il loro incontro non sarà dei migliori. Il Recalcati non sarà entusiasta della scelta di Brivio. Secondo le anticipazioni sulla trama della puntata di oggi de Il Paradiso delle Signore, Ezio è andato via di casa e Veronica, per riconquistare la sua fiducia, ha deciso di annullare le loro nozze. La Zanatta le sta provando tutte per dimostrare al compagno di volere solo il loro bene ma il Colombo – dopo la lettera minatoria – ha paura che la donna sia troppo gelosa del suo rapporto con Gloria. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i dubbi di Veronica non sono del tutto infondati. Ezio sembra infatti non essersi del tutto dimenticato della sua ex moglie e madre di sua figlia, e questo sarà ancora più chiaro quando i due – impegnati ad aiutare una donna in travaglio – si troveranno ancora più vicini. Passione travolgente anche a Villa Guarnieri. Flora e Umberto si lasceranno andare ai loro sentimenti e senza che Adelaide possa vederli. La Gentile-Ravasi, che ha accettato di testimoniare in favore della Contessa, rivelerà al Commendatore di sentirsi molto legata a lui. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che l’atmosfera romantica che si respirerà intorno a loro, li farà finire a letto insieme. Umberto potrebbe però pentirsi di essersi lasciato travolgere da un’altra donna che non sia Adelaide e potrebbe così tirarsi indietro… il mattino dopo!

Streaming e tv

Dove vedere Il Paradiso delle Signore in diretta tv e live streaming? La soap va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 15,55. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutto da pc, tablet e smartphone.