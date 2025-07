Il paradiso all’improvviso: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, sabato 26 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il paradiso all’improvviso, film italiano del 2003 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lorenzo Buccianti è un “single convinto”, come lui stesso si definisce, che dedica la sua vita al lavoro (è titolare di un’azienda specializzata in effetti climatici artificiali) e al divertimento con la sua amante Mirna e i suoi amici, entrambi ossessionati dalle scommesse, Giandomenico Bardella e Taddeo Borromini.

Un giorno, recatosi ad Ischia per motivi di lavoro assieme alla sua dipendente Nina, conosce Amaranta, la ragazza che lo ha contattato: questa, per il suo venticinquesimo compleanno, aveva intenzione di organizzare tre giorni d’amore con il suo fidanzato Guglielmo, il quale però non si presenta. Lorenzo, data la loro nascente amicizia, si offre quindi di accompagnarla nell’itinerario mentre Nina si innamora di Simur, il domestico indiano di Amaranta.

Al termine di questo periodo tra Lorenzo e Amaranta scoccherà l’amore finché, al ritorno dalla gita, il primo trova l’ex moglie di Bardella nella villa in cui vivevano: Lorenzo scopre quindi che Amaranta, il cui vero nome è Anna, non era altro che un’attrice ingaggiata dallo stesso per una scommessa fatta con Taddeo sul fatto che l’irriducibile scapolo si sarebbe innamorato di lei.

La scoperta getta Lorenzo nella disperazione ma Taddeo, sinceramente dispiaciuto per l’amico, riesce a convincerlo che la vita da single ormai non fa più per lui e infatti Lorenzo, ritrovata Anna, la sposa, coronando il sentimento che ormai entrambi provavano l’uno per l’altra.

Il paradiso all’improvviso: il cast

Abbiamo visto la trama de Il paradiso all’improvviso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo Pieraccioni: Lorenzo Buccianti

Angie Cepeda: Amaranta / Anna Jimenez

Alessandro Haber: Taddeo Borromini

Rocco Papaleo: Giandomenico Bardella

Anna Maria Barbera: Nina

Gea Martire: Veronica

Giulia Montanarini: Mirna

Fabrizio Pizzuto: Fausto

Claudia Baroncini: Spiripicchio

Franco Javarone: Beppino

Augustine Jayakumar Arumugan: Simur

Nunzia Schiano: maga

Cristiano Militello: attore teatrale

Pietro Ghislandi: regista del thriller

Marco Conte: avvocato

Massimo Ceccherini: passante

Streaming e tv

Dove vedere Il paradiso all’improvviso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 26 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.