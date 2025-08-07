Il Padrino: trama, cast e streaming del film su Rete 4

La sceneggiatura, scritta da Coppola e Mario Puzo, è liberamente ispirata al romanzo omonimo scritto dallo stesso Puzo.

Trama

New York, 1945. Vito Corleone, padrino della famiglia Corleone, è un immigrato siciliano. È diventato, dopo anni di crimine, principalmente nell’organizzazione del gioco d’azzardo illegale, nella prostituzione e nei racket sindacali, il più potente tra i cinque capi-mafia italo-americani della città. La sua organizzazione gestisce un enorme giro di affari illegali. Coinvolge: l’iracondo primogenito Santino, detto Sonny, Fredo, secondogenito ingenuo e poco intelligente, e il figliastro Tom Hagen, brillante avvocato divenuto “consigliere”, cioè braccio destro del capo. Il suo potere non si basa solo sulla violenza, ma anche e soprattutto sull'”amicizia”. Il Capo elargisce “amicizia” a chi gli chiede favori e in cambio pretende devozione e riconoscenza. Dopo il fastoso matrimonio “alla siciliana” della figlia Connie, Corleone riceve Virgil Sollozzo, un pericoloso trafficante di droga chiamato “Il Turco”, affiliato al clan Tattaglia, una delle cinque famiglie newyorkesi, che gli chiede protezione e l’appoggio finanziario di un milione di dollari per impiantare un traffico di stupefacenti di vasta portata. Il boss rifiuta il proprio appoggio al nascente affare della droga, nonostante il parere favorevole di Santino e di Tom. Scoppia così tra le famiglie una terribile e sanguinaria guerra fatta di reciproci attentati ai principali capi e rappresentanti.

Il Padrino: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il Padrino, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Ecco tutti gli attori:

Marlon Brando: don Vito Corleone

Al Pacino: Michael Corleone

James Caan: Santino Corleone

Richard S. Castellano: Peter Clemenza

Robert Duvall: Tom Hagen

Sterling Hayden: Mark McCluskey

John Marley: Jack Woltz

Richard Conte: Emilio Barzini

Al Lettieri: Virgil Sollozzo

Diane Keaton: Kay Adams

Abe Vigoda: Salvatore Tessio

Talia Shire: Constanzia Corleone

Gianni Russo: Carlo Rizzi

John Cazale: Fredo Corleone

Rudy Bond: Carmine Cuneo

Al Martino: Johnny Fontane

Morgana King: Carmela Corleone

Lenny Montana: Luca Brasi

John Martino: Paulie Gatto

Salvatore Corsitto: Amerigo Bonasera

Richard Bright: Al Neri

Victor Rendina: Philip Tattaglia

Alex Rocco: Moe Greene

Joe Spinell: Willie Cicci

Angelo Infanti: Fabrizio

Franco Citti: Calo

Simonetta Stefanelli: Apollonia

Saro Urzì: Sig. Vitelli, padre di Apollonia

Corrado Gaipa: Don Tommasino

Streaming e tv

Il film va in onda su Rete 4.