Il Padrino: tutto quello che c’è da sapere sul film
Il Padrino: trama, cast e streaming del film su Rete 4
Questa sera, giovedì 7 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il Padrino, storico film del 1972, prima pellicola della trilogia omonima firmata dal regista Francis Ford Coppola e interpretata da Marlon Brando con Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, John Cazale, Richard S. Castellano, Gianni Russo, Talia Shire e Diane Keaton. La sceneggiatura, scritta da Coppola e Mario Puzo, è liberamente ispirata al romanzo omonimoscritto dallo stesso Puzo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
New York, 1945. Vito Corleone, padrino della famiglia Corleone, è un immigrato siciliano. È diventato, dopo anni di crimine, principalmente nell’organizzazione del gioco d’azzardo illegale, nella prostituzione e nei racket sindacali, il più potente tra i cinque capi-mafia italo-americani della città. La sua organizzazione gestisce un enorme giro di affari illegali. Coinvolge: l’iracondo primogenito Santino, detto Sonny, Fredo, secondogenito ingenuo e poco intelligente, e il figliastro Tom Hagen, brillante avvocato divenuto “consigliere”, cioè braccio destro del capo. Il suo potere non si basa solo sulla violenza, ma anche e soprattutto sull'”amicizia”. Il Capo elargisce “amicizia” a chi gli chiede favori e in cambio pretende devozione e riconoscenza. Dopo il fastoso matrimonio “alla siciliana” della figlia Connie, Corleone riceve Virgil Sollozzo, un pericoloso trafficante di droga chiamato “Il Turco”, affiliato al clan Tattaglia, una delle cinque famiglie newyorkesi, che gli chiede protezione e l’appoggio finanziario di un milione di dollari per impiantare un traffico di stupefacenti di vasta portata. Il boss rifiuta il proprio appoggio al nascente affare della droga, nonostante il parere favorevole di Santino e di Tom. Scoppia così tra le famiglie una terribile e sanguinaria guerra fatta di reciproci attentati ai principali capi e rappresentanti.
Il Padrino: il cast del film
Abbiamo visto la trama de Il Padrino, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Ecco tutti gli attori:
- Marlon Brando: don Vito Corleone
- Al Pacino: Michael Corleone
- James Caan: Santino Corleone
- Richard S. Castellano: Peter Clemenza
- Robert Duvall: Tom Hagen
- Sterling Hayden: Mark McCluskey
- John Marley: Jack Woltz
- Richard Conte: Emilio Barzini
- Al Lettieri: Virgil Sollozzo
- Diane Keaton: Kay Adams
- Abe Vigoda: Salvatore Tessio
- Talia Shire: Constanzia Corleone
- Gianni Russo: Carlo Rizzi
- John Cazale: Fredo Corleone
- Rudy Bond: Carmine Cuneo
- Al Martino: Johnny Fontane
- Morgana King: Carmela Corleone
- Lenny Montana: Luca Brasi
- John Martino: Paulie Gatto
- Salvatore Corsitto: Amerigo Bonasera
- Richard Bright: Al Neri
- Victor Rendina: Philip Tattaglia
- Alex Rocco: Moe Greene
- Joe Spinell: Willie Cicci
- Angelo Infanti: Fabrizio
- Franco Citti: Calo
- Simonetta Stefanelli: Apollonia
- Saro Urzì: Sig. Vitelli, padre di Apollonia
- Corrado Gaipa: Don Tommasino
Streaming e tv
Dove vedere Il Padrino in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 7 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite Mediaset Infinity.