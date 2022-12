Il padre della sposa: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 25 dicembre 2022, alle ore 21,20 su La7 va in onda Il padre della sposa, film del 1991, diretto dal regista Charles Shyer, remake dell’omonimo film del 1950 diretto da Vincente Minnelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

George Banks è un cittadino americano di classe medio-alta, titolare di un’azienda produttrice di scarpe. La sua vita tranquilla e ordinaria viene sconvolta quando, tornata a casa dopo un dottorato di ricerca post-laurea a Roma, sua figlia ventiduenne Annie sciocca tutti annunciando il suo matrimonio con Bryan McKenzie, esponente di una ricca famiglia. George non riesce a immaginare la sua vita senza la figlia prediletta e comincia così ad assumere atteggiamenti strani ed esagerati, sotto gli occhi esterrefatti di Annie e del futuro genero, della moglie Nina, del figlio minore Matty, e dei futuri consuoceri John e Joanna. La situazione peggiora ancora quando la moglie e la figlia decidono di organizzare il ricevimento in casa, affidando i preparativi delle nozze all’eccentrico coordinatore di matrimoni Franck Eggelhoffer: questi metterà a dura prova i nervi di George con il costo in continua crescita del matrimonio, tanto da farlo arrivare a finire in prigione a causa di una scenata in un supermercato per il costo di una confezione di hot-dog. Rendendosi però conto di aver toccato il fondo, George capisce finalmente che sua figlia è cresciuta e che sia giunto il momento di lasciarla andare.

Il padre della sposa: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il padre della sposa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Steve Martin: George Stanley Banks

Diane Keaton: Nina Banks

Kimberly Williams-Paisley: Annie Banks

Kieran Culkin: Matty Banks

George Newbern: Bryan MacKenzie

Martin Short: Franck Eggelhoffer

BD Wong: Howard Weinstein

Peter Michael Goetz: John MacKenzie

Kate McGregor-Stewart: Joanna MacKenzie

Eugene Levy: Cantante in prova

Richard Portnow: Al

David Pasquesi: Hanck

Chauncey Leopardi: Cameron

Marissa Lefton: Annie a 3 anni

Sarah Rose Karr: Annie a 7 anni

Amy Young: Annie a 12 anni

Britt Leach: assistente direzione supermercato

Ira Heiden: scaffalista

Streaming e tv

Dove vedere Il padre della sposa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.