Il nostro generale: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming della fiction su Carlo Alberto dalla Chiesa

Da lunedì 9 gennaio 2023 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il nostro generale, la serie che racconta la storia vera del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellitto. In tutto andranno in onda otto episodi divisi in quattro puntate. Tutte in prima tv su Rai 1. La fiction ricostruisce (anche attraverso immagini e filmati di repertorio originali) sia la guerra in difesa della democrazia da parte delle Brigate Rosse, sia le vicende personali e familiari dei protagonisti. Da una parte il Generale e un gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, addestrati con metodi investigativi innovativi per l’epoca, e dall’altra ragazzi altrettanto giovani, i brigatisti, che coltivavano l’obiettivo di sovvertire lo Stato democratico attraverso sequestri, omicidi e attentati.

La serie si avvale della consulenza storica del giornalista Giovanni Bianconi e del coinvolgimento, in fase di produzione, dei familiari del Generale dalla Chiesa, di alcuni dei veri membri del Nucleo speciale antiterrorismo, di alcuni dei magistrati che hanno partecipato alle indagini e poi istituito i processi. Questo ha permesso di portare sullo schermo non solo la ricostruzione accurata di una vicenda storica ancora poco conosciuta, ma anche il racconto più intimo e personale di dalla Chiesa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

La narrazione prende il via nel 1973, quando il Generale dalla Chiesa viene trasferito da Palermo, dove era impegnato nella lotta alla mafia, a Torino. Qui è dove le Brigate Rosse stanno iniziando a rivendicare le loro prime azioni di propaganda armata: il Generale è il primo a capire l’entità del pericolo per la già fragile democrazia italiana e la necessità di contrastarlo con nuovi mezzi investigativi. Nonostante le resistenze dei vertici dell’Arma, dalla Chiesa non si arrende e, grazie alla sua ostinazione, nasce il Nucleo speciale antiterrorismo, un gruppo scelto di uomini, tutti giovanissimi, fortemente specializzato e capace di muoversi negli ambienti vicini ai brigatisti. Per i “ragazzi del generale” la lotta al terrorismo diventa un impegno totalizzante, non ci sono vacanze, pause, vita privata. La grande abilità strategica di dalla Chiesa, che non riguarderà solo la “lotta sul campo” ma anche l’intuizione dell’importanza dei pentiti, e il coraggio dei suoi ragazzi riusciranno a vincere la guerra contro le Brigate Rosse.

Tra i ragazzi del Nucleo spicca il pugliese Nicola (interpretato da Antonio Folletto), il prediletto di dalla Chiesa: la sua voce narrante ci guida dentro la complessità del periodo storico e di un Paese lacerato da tensioni sociali e oscure trame politiche. Quello tra dalla Chiesa e i suoi uomini non è solo un rapporto professionale: il generale è per loro un padre esigente, spesso duro, ma che sa guidarli, proteggerli e farli crescere. Mentre il Paese, nonostante le ferite profonde, riesce a sconfiggere il pericolo brigatista, i giovani del nucleo maturano e diventano adulti.

Il nostro generale: il cast

Abbiamo visto la trama (storia vera) de Il nostro generale, ma qual è il cast completo della serie tv? Il protagonista è Sergio Castellitto che interpreta Carlo Alberto dalla Chiesa. Al suo fianco tantissimi altri attori. Di seguito l’elenco con i rispettivi ruoli:

Sergio Castellitto: Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Antonio Folletto: Nicola

Flavio Furno: Sechi

Andrea Di Maria: Trucido

Viola Sartoretto: Minnie

Romano Reggiani: Funzionario

Stefano Rossi Giordani: Tedesco

Teresa Saponangelo: Dora Dalla Chiesa

Camilla Semino Favro: Rita

Luigi Imola: Nando

Cecilia Bertozzi: Simona

Roberto De Francesco: Col. Enrico Riziero Galvaligi

Alessio Praticò: Umberto Bonaventura

Renato Marchetti: Mario Sossi

Matteo Lai: Gustavo Pignero

Rosario Lisma: Felice Maritano

Lorenzo Gioielli: Superiore Dalla Chiesa

Francesco Wolf: Appuntato Risso

Orio Scaduto: Maresciallo Garofalo

Daniele Mariani: Silvano Girotto

Alessandro Averone: Giancarlo Caselli

Carmen Pommella: mamma di Nicola

Ilenia Ginefra: Emilia, moglie di Nando

Eleonora Romandini: Lucia

Luca Lazzareschi: Giorgio Bocca

Francesco Siciliano: Virginio Rognoni

Massimo De Santis: Giuliano Turone

Ninni Bruschetta: Tommaso Buscetta

Enrico Lo Verso: Pio La Torre

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Il nostro generale su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale 8 episodi). La prima lunedì 9 gennaio 2023; la quarta e ultima martedì 17 gennaio 2023. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 9 gennaio 2023

Seconda puntata: martedì 10 gennaio 2023

Terza puntata: lunedì 16 gennaio 2023

Quarta puntata: martedì 17 gennaio 2023

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de Il nostro generale su Rai 1? La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,40. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Il nostro generale in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì e martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.