Il nostro generale: il cast (attori) completo della serie tv su Carlo Alberto Dalla Chiesa

Qual è il cast (attori) completo de Il nostro generale, la serie tv che racconta la storia vera del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa in onda su Rai 1? Il protagonista è Sergio Castellitto che interpreta Carlo Alberto dalla Chiesa. Al suo fianco tantissimi altri attori dato che la fiction racconta sia l’aspetto privato del generale sia quello lavorativo. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sergio Castellitto: Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Antonio Folletto: Nicola

Flavio Furno: Sechi

Andrea Di Maria: Trucido

Viola Sartoretto: Minnie

Romano Reggiani: Funzionario

Stefano Rossi Giordani: Tedesco

Teresa Saponangelo: Dora Dalla Chiesa

Camilla Semino Favro: Rita

Luigi Imola: Nando

Cecilia Bertozzi: Simona

Roberto De Francesco: Col. Enrico Riziero Galvaligi

Alessio Praticò: Umberto Bonaventura

Renato Marchetti: Mario Sossi

Matteo Lai: Gustavo Pignero

Rosario Lisma: Felice Maritano

Lorenzo Gioielli: Superiore Dalla Chiesa

Francesco Wolf: Appuntato Risso

Orio Scaduto: Maresciallo Garofalo

Daniele Mariani: Silvano Girotto

Alessandro Averone: Giancarlo Caselli

Carmen Pommella: mamma di Nicola

Ilenia Ginefra: Emilia, moglie di Nando

Eleonora Romandini: Lucia

Luca Lazzareschi: Giorgio Bocca

Francesco Siciliano: Virginio Rognoni

Massimo De Santis: Giuliano Turone

Ninni Bruschetta: Tommaso Buscetta

Enrico Lo Verso: Pio La Torre

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) de Il nostro generale, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì e martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.