Il mostro di Firenze – Quel silenzio che non tace: il documentario su Rai 2

Stasera, 9 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il mostro di Firenze – Quel silenzio che non tace, documentario firmato da Luciano Palmerino e Giuseppe Rinaldi, con la regia di Alessandro Galluzzi, che ripercorre il caso di cronaca nera per eccellenza: i delitti del mostro di Firenze, una serie di sette duplici omicidi avvenuti fra il 1974 e il 1985 nella provincia toscana che hanno terrorizzato il Paese e sconvolto i suoi equilibri culturali, ridisegnando una pagina della storia contemporanea italiana. Le indagini hanno diviso l’opinione pubblica e la magistratura, come nessuna altra inchiesta nel panorama giudiziario nostrano aveva fatto prima di allora e continuano anche oggi a far discutere. Molti ancora si chiedono: la verità processuale coincide con quella reale? A oltre 50 anni dal primo omicidio, il documentario cercherà di rispondere ai molti dubbi rimasti irrisolti sul caso. Introdotto da un’anteprima dedicata con protagonista lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, grazie a un’attenta ricostruzione delle indagini e del processo, a un confronto con le moderne tecniche balistiche e medico-forensi, il documentario proverà a dare voce alle verità nascoste nelle scene del crimine di allora, con le conoscenze di oggi. Perché l’unica certezza è che la Beretta calibro 22 che ha stroncato ben 16 vite, ha lasciato dietro di sé una lunga scia di sangue e di interrogativi.

Streaming e tv

Dove vedere Il mostro di Firenze – Quel silenzio che non tace in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – 9 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.