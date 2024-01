Il momento di uccidere: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, domenica 21 gennaio 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Il momento di uccidere (A Time to Kill), film del 1996 diretto da Joel Schumacher, con protagonisti Sandra Bullock, Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson e Kevin Spacey, tratto dall’omonimo romanzo di John Grisham. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Madison County, nel Mississippi, due bianchi razzisti, Billy Ray Cobb e James Louis ‘Pete’ Willard, sequestrano e stuprano Tonia, una delle figlie di Carl Lee, un operaio afroamericano di bassa estrazione sociale, quindi, convinti di averla uccisa, la gettano da un ponte. La bambina però sopravvive, e i due vengono arrestati, ma nel corso di un colloquio con il suo amico Jake Brigance, un avvocato difensore alle prime armi favorevole alla pena di morte, Carl viene a sapere che quasi sicuramente i due se la caveranno con una condanna leggera. Carl decide quindi di farsi giustizia da solo, e il giorno dell’udienza uccide a colpi di mitragliatrice Billy e James all’ingresso del tribunale, ferendo gravemente anche uno degli assistenti dello sceriffo.

Carl viene quindi arrestato e accusato di omicidio, e nomina come suo difensore Jake, il quale ottiene l’aiuto della giovane studentessa di legge Ellen Roark. La strategia difensiva preparata da Jake punta a far ottenere a Carl l’assoluzione tramite un riconoscimento di infermità mentale, ma fin dalle prime battute l’avvocato si trova a dover fare i conti, oltre che con il potente procuratore Buckley, anche con l’atteggiamento ostile del giudice Noose, e sia il tentativo di ricorrere alla legittima suspicione sia quello di pilotare la scelta della giuria per averne una a lui favorevole si rivelano infruttuosi.

Il processo e i suoi retroscena generano un grande interesse a livello nazionale, ma danno vita anche a un violento scontro tra la popolazione afroamericana e i seguaci del Ku Klux Klan, al punto da richiedere l’intervento della Guardia Nazionale per mantenere l’ordine, e da mettere in serio pericolo la vita di Jake e dei suoi collaboratori.

Il momento di uccidere: il cast

Abbiamo visto la trama de Il momento di uccidere, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matthew McConaughey: Jake Tyler Brigance

Sandra Bullock: Ellen Roark

Samuel L. Jackson: Carl Lee Hailey

Kevin Spacey: Procuratore Rufus Buckley

Charles S. Dutton: Sceriffo Ozzie Walls

Donald Sutherland: Lucien Wilbanks

Kiefer Sutherland: Freddie Lee Cobb

Oliver Platt: Harry Rex Vonner

Brenda Fricker: Ethel Twitty

Chris Cooper: Dwayne Looney

Rae’Ven Larrymore Kelly: Tonya Hailey

John Diehl: Tim Nunley

Patrick McGoohan: Giudice Omar Noose

Ashley Judd: Carla Brigance

Kurtwood Smith: Stump Sisson

Nicky Katt: Billy Ray Cobb

Doug Hutchison: James Louis “Pete” Willard

M. Emmet Walsh: Dr. Willard Tyrell Bass

Joe Seneca: Reverendo Isaiah Street

Jonathan Hadary: Norman Reinfield

Beth Grant: Cora Mae Cobb

Alexandra Kyle: Hannah Brigance

Anthony Heald: Dr. Wilbert Rodeheaver

Octavia Spencer: Infermiera di Ellen

Terry Loughlin: Jury Foreman

Streaming e tv

Dove vedere Il momento di uccidere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 21 gennaio 2024 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.