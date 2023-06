Il miglio verde: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, domenica 4 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il miglio verde, film del 1999 prodotto, scritto e diretto da Frank Darabont, con protagonisti Tom Hanks e Michael Clarke Duncan. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Stephen King, pubblicato nel 1996. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, la trama e il cast.

Trama

In un giorno piovoso del 1999, in Louisiana, l’anziano Paul Edgecombe, da alcuni anni ospite presso una casa di riposo, durante il sonno ricorda delle frasi sussurrate e durante la visione del film Cappello a cilindro scoppia a piangere. Accompagnato dall’amica Elaine in una stanza privata, inizia a raccontarle la storia dell’anno in cui conobbe John Coffey.

Nel 1935 Paul lavorava nel braccio della morte del carcere di Cold Mountain, chiamato il Miglio verde perché il percorso verso la sedia elettrica, l’ultimo corridoio che i condannati a morte percorrevano, era caratterizzato da una pavimentazione verde cedro. All’inizio della storia Paul lavora con il suo amico Brutus “Brutal” Howell, il più anziano Harry Terwilliger, il giovane Dean Stanton e il viziato, sadico e raccomandato Percy Wetmore, malsopportato da tutti. Il direttore del carcere è Hal Moores, amico di Paul.

In quel periodo Paul aveva inoltre una dolorosissima infezione alle vie urinarie che gli impediva, inoltre, rapporti sessuali con la moglie Janice. Un giorno viene portato in prigione John Coffey, un condannato per stupro e omicidio di due gemelline, Cora e Kate Detterick. A dispetto dell’imponente mole, John si mostra fin dall’inizio molto fragile: piange di notte, è silenzioso e chiede a Paul di lasciare una luce sempre accesa perché ha paura del buio.

Il miglio verde: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il miglio verde, ma qual è il cast completo del film in onda su Rete 4? Di seguito l’elenco completo degli attori con i loro ruoli:

Tom Hanks: Paul Edgecombe

David Morse: Brutus “Brutal” Howell

Michael Clarke Duncan: John Coffey

Bonnie Hunt: Janice “Jan” Edgecombe

James Cromwell: Warden Hal Moores

Michael Jeter: Eduard Delacroix

Graham Greene: Arlen Bitterbuck

Doug Hutchison: Percy Wetmore

Sam Rockwell: “Wild Bill” Wharton

Barry Pepper: Dean Stanton

Jeffrey DeMunn: Harry Terwilliger

Patricia Clarkson: Melinda Moores

Harry Dean Stanton: Toot

Dabbs Greer: Paul Edgecombe (anziano)

Eve Brent: Elaine Connelly

William Sadler: Klaus Detterick

Mack Miles: Servitore nella mensa

Paula Malcomson: Marjorie Detterick

Christopher Joel Ives: Howie Detterick

Evanne Drucker: Kate Detterick

Bailey Drucker: Cora Detterick

Brian Libby: Sceriffo McGee

Brent Briscoe: Bill Dodge

Bill McKinney: Jack Van Hay

Gary Sinise: Burt Hammersmith, avvocato di Coffey

Rachel Singer: Cynthia Hammersmith, moglie dell’avvocato

Scotty Leavenworth: Caleb Hammersmith

Bill Gratton: Earl

Streaming e tv

Dove vedere Il miglio verde in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda in chiaro su Rete 4 stasera, 4 giugno, a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.