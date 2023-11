Il metodo Fenoglio: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 27 novembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata de Il metodo Fenoglio, serie tv ispirata alla trilogia di Gianrico Carofiglio che con Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa ne firma la sceneggiatura. Alla regia Alessandro Casale. Protagonista Alessio Boni nei panni del maresciallo piemontese Pietro Fenoglio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La prima puntata si aprirà con l’episodio intitolato Una Storia Semplice e ci riporterà indietro nel tempo, precisamente all’ottobre del 1991 in quel di Bari. Qui, verrà ucciso un usuraio e per la polizia locale il suo omicidio sembrerà un caso da archiviare in maniera veloce. Il maresciallo Pietro Fenoglio del Nucleo Operativo dei Carabinieri sarà di tutt’altra opinione e proverà a farlo comprendere ai suoi superiori. Del resto, lui, ha spesso teorie differenti ed in conflitto con chi è al di sopra di lui nella gerarchia militare. L’uomo, infatti, saprà che le storie non sono mai semplici come appaiono e che la malavita locale sta prendendo la forma di un’organizzazione sempre più terribile e spietata.

Fenoglio continuerà ad indagare sul caso dell’usuraio e nel corso del secondo episodio della prima puntata, dal titolo Una Mutevole Verità, sembrerà riuscire a risolverlo. Tuttavia, il maresciallo dei Carabinieri continuerà a nutrire ancora molti dubbi su questo omicidio che per il modus operandi utilizzato dall’assassino gli sembrerà essere dettato dalla mafia barese. Per tale motivo, continuerà a fare indagini per poter capire anche l’esplosione di violenza che c’è in città. L’uomo, a quanto pare, non sarà poi così lontano dalla verità visto il rapporto tra Nicola Grimaldi, il boss al vertice dell’organizzazione criminale da poco nata nella città pugliese per contrastare la camorra partenopea, e il suo fidato luogotenente Vito Lopez: saranno sempre più sul filo del rasoio e costellato da delitti. I due, che in passato erano grandi amici, infatti, arriveranno a farsi una guerra sanguinosa per il controllo del territorio.

Il metodo Fenoglio: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de Il metodo Fenoglio, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessio Boni: Maresciallo Pietro Fenoglio

Paolo Sassanelli: Antonio Pellecchia

Giulia Bevilacqua: Serena Morandi

Giulia Vecchio: Gemma D’Angelo

Michele Venitucci: Vito Lopez

Marcello Prayer: Nicola Grimaldi

Bianca Nappi: Tonia Grimaldi

Francesco Foti: Valente

Francesco Centorame: Montemurro

Alessandro Carbonara: Grandolfo

Pio Stellaccio: Savicchio

Gianpiero Borgia: Cutrone

Betti Pedrazzi: Dottoressa Bermond

Streaming e diretta tv

Dove vedere Il metodo Fenoglio in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.