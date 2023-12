Il metodo Fenoglio streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, lunedì 4 dicembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Il metodo Fenoglio, serie tv ispirata alla trilogia di Gianrico Carofiglio che con Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa ne firma la sceneggiatura. Alla regia Alessandro Casale. Protagonista Alessio Boni nei panni del maresciallo piemontese Pietro Fenoglio. Dove vedere Il metodo Fenoglio in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Il metodo Fenoglio streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. La serie tv racconta una storia vera? No, il personaggio di Pietro Fenoglio è stato inventato da Gianrico Carofiglio, ma gli eventi che vengono raccontati nella serie, come l’incendio del Teatro Petruzzelli e gli attacchi allo Stato di Cosa Nostra (con gli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle loro scorte) fanno tristemente parte della Storia del nostro Paese.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il metodo Fenoglio, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 27 novembre 2023; la quarta e ultima lunedì 18 dicembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):