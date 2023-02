Il mammone: trama, cast e streaming del film su Sky

Stasera, giovedì 2 febbraio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno va in onda Il mammone, film di genere commedia del 2022, diretto da Giovanni Bognetti, con Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta le vicende della famiglia Bonelli, composta da Piero, Anna e il figlio Aldo. Quest’ultimo ha 35 anni, un ottimo impiego come professore universitario, favorito dai suoi studi brillanti, e quell’indipendenza economica che gli permetterebbe di vivere senza dipendere dai genitori. Nonostante abbia ricevuto anche diverse offerte di lavoro, tra cui anche alcune all’estero, il giovane è deciso a continuare a vivere con mamma e papà completamente spensierato e felice, almeno lui.

Già, perché tutto per Aldo fila liscio, finché Piero e Anna non si rendono conto di essere arrivati a una nuova consapevolezza: non sopportano più la presenza costante e invadente del figlio in casa loro. I due decidono quindi di cercare di convincere con le buone (e non solo) il ragazzo ad andare via di casa e costruirsi una vita indipendente, ma la missione si rivela davvero ardua e in casa Bonelli ha inizio una sorta di guerra fredda, mirata a responsabilizzare Aldo. Il 35enne, però, è determinato a non darla vinta ai genitori e a continuare a condurre lo stile di vita da “mammone” di sempre.

Il mammone: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il mammone, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Diego Abatantuono: Piero

Angela Finocchiaro: Anna

Andrea Pisani: Aldo

Emmanuele Aita: Peppe

Anis Gharbi:

Federica Garavaglia: Lea

Michela Giraud: Amalia

Streaming e tv

Dove vedere Il mammone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 febbraio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.