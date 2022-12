Il Grinch: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 17 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il Grinch, film statunitense del 2000 diretto da Ron Howard. Il film è tratto dall’omonimo libro del Dr. Seuss. Il film è interpretato da Jim Carrey nel ruolo del Grinch, con Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Molly Shannon, Bill Irwin e Taylor Momsen in ruoli secondari. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

All’interno di un fiocco di neve viene scoperto il paese di Chinonsò, che è abitato da esseri di differente altezza, sesso ed età, i Nonsochì. A Chinonsò ci si prepara da sempre al Natale, sentito come la festività più importante. L’unica creatura che invece detesta il Natale è il Grinch, un essere verde che abita il Monte Briciolaio insieme al cane Max, e temuto da tutti i Nonsochì. Tutti gli abitanti di Chinonsò sono indaffarati a comprare e spedire regali ma la piccola Cindy Chi Lou, 6 anni, ha dei dubbi sul fatto che il senso del Natale sia nelle decorazioni e nei doni ma non viene ascoltata dai suoi parenti e dagli altri Nonsochì.

Nel frattempo il Grinch, dopo aver spaventato i fratelli di Cindy che erano andati sul monte decide di scendere per fare dispetti. Entra all’interno delle poste dei Nonsochi per mettere confusione fra i pacchi, e lì incontra Cindy, che per lo spavento cade nel nastro trasportatore dei regali, da cui viene salvata dal Grinch che però la impacchetta per dispetto. Cindy, impressionata dal suo gesto, scopre che il Grinch era stato trovato e allevato dai Nonsochì quando ancora era in fasce e che da piccolo era stato vittima di bullismo da parte di Augustus che cercava di allontanarlo da Marta May, una bambina della quale si era innamorato. Il Grinch le costruì per Natale un angelo con scarti metallici e gioielli ma si presentò a scuola col volto sfregiato, venendo per questo deriso da Augustus. Preso dall’ira il Grinch distrusse le decorazioni della classe e si ritirò amareggiato sul monte Briciolaio dove crebbe odiando il Natale e i Nonsochì.

Il Grinch: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il Grinch, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jim Carrey: il Grinch

Taylor Momsen: Cindy Chi Lou

Bill Irwin: Lou Chi Lou

Christine Baranski: Martha May Whovier

Jeffrey Tambor: Augustus Sindachì

Molly Shannon: Betty Chi Lou

Clint Howard: Chibris

Mindy Sterling: Clarnella

Rachel Winfree: Rise

Jeremy Howard: Drew Chi Lou

T. J. Thyne: Stu Chi Lou

Lacey Kohl: Christina Chiterberry

Josh Ryan Evans: il Grinch da bambino

Landry Allbright: Martha May Whovier da bambina

Ben Bookbinder: Augustus Sindachì da bambino

Streaming e tv

Dove vedere Il Grinch in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 17 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.