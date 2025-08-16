Il grande Jake: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Il grande Jake è il film in onda questa sera, 16 agosto 2025, alle ore 21.20 su Rai 3. Si tratta di una pellicola del 1971, diretta e sceneggiata da George Sherman. Fu uno degli ultimi grandi western di John Wayne. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Il piccolo Jacob McCandles viene rapito da una banda di fuorilegge che hanno assalito la fattoria della sua famiglia e chiedono un riscatto milionario. Marta, la nonna, decide di rivolgersi al marito Jake, dal quale vive separata da 15 anni; questi è ancora un tipo vigoroso, a dispetto dell’età. Fingendo di accettare le richieste dei banditi, giunge al loro covo accompagnato da due figli e da un vecchio indiano; nel baule non ci sono soldi ma carta straccia. John Wayne è in questo film (l’ultimo diretto dallo specialista George Sherman) malato, avviato verso il tramonto e sembra il monumento di se stesso.

Il grande Jake: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono John Wayne e Richard Boone. Ecco tutti gli attori e i relativi interpreti.

John Wayne: Jacob McCandles

Richard Boone: John Fain

Patrick Wayne: James McCandles

Maureen O’Hara: Martha McCandles

Christopher Mitchum: Michael McCandles

Bruce Cabot: Sam Sharpnose

Bobby Vinton: Jeff McCandles

Glenn Corbett: O’Brien, detto Breed

John Doucette: Capitano dei Texas Rangers Buck Duggan

Jim Davis: Capo del lynching party

John Agar: Bert Ryan

Harry Carey Jr.: Pop Dawson

Gregg Palmer: John Goodfellow

Ethan Wayne: Jake McCandles jr.

Virginia Capers: Delilah

Bill Walker: Moses Brown (accreditato come William Walker)

Jerry Summers: Hotel receptionist a Escondero

Roy Jenson: pistolero nel stanza da bagno a Escondero

Tom Hennesy: il signor Sweet

George Fenneman: voce narrante

Streaming e tv

Dove vedere Il grande Jake in tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 16 agosto 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.