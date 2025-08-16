Il grande Jake: tutto quello che c’è da sapere sul film
Il grande Jake: trama, cast e streaming del film su Rai 3
Il grande Jake è il film in onda questa sera, 16 agosto 2025, alle ore 21.20 su Rai 3. Si tratta di una pellicola del 1971, diretta e sceneggiata da George Sherman. Fu uno degli ultimi grandi western di John Wayne. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.
Trama
Il piccolo Jacob McCandles viene rapito da una banda di fuorilegge che hanno assalito la fattoria della sua famiglia e chiedono un riscatto milionario. Marta, la nonna, decide di rivolgersi al marito Jake, dal quale vive separata da 15 anni; questi è ancora un tipo vigoroso, a dispetto dell’età. Fingendo di accettare le richieste dei banditi, giunge al loro covo accompagnato da due figli e da un vecchio indiano; nel baule non ci sono soldi ma carta straccia. John Wayne è in questo film (l’ultimo diretto dallo specialista George Sherman) malato, avviato verso il tramonto e sembra il monumento di se stesso.
Il grande Jake: il cast del film
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono John Wayne e Richard Boone. Ecco tutti gli attori e i relativi interpreti.
- John Wayne: Jacob McCandles
- Richard Boone: John Fain
- Patrick Wayne: James McCandles
- Maureen O’Hara: Martha McCandles
- Christopher Mitchum: Michael McCandles
- Bruce Cabot: Sam Sharpnose
- Bobby Vinton: Jeff McCandles
- Glenn Corbett: O’Brien, detto Breed
- John Doucette: Capitano dei Texas Rangers Buck Duggan
- Jim Davis: Capo del lynching party
- John Agar: Bert Ryan
- Harry Carey Jr.: Pop Dawson
- Gregg Palmer: John Goodfellow
- Ethan Wayne: Jake McCandles jr.
- Virginia Capers: Delilah
- Bill Walker: Moses Brown (accreditato come William Walker)
- Jerry Summers: Hotel receptionist a Escondero
- Roy Jenson: pistolero nel stanza da bagno a Escondero
- Tom Hennesy: il signor Sweet
- George Fenneman: voce narrante
Streaming e tv
Dove vedere Il grande Jake in tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 16 agosto 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.