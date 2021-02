Il giustiziere della notte – Death Wish: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 11 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il giustiziere della notte – Death Wish, film del 2018 diretto da Eli Roth, remake di Il giustiziere della notte del 1974, a sua volta basato sull’omonimo romanzo del 1972 di Brian Garfield. Protagonista del remake è Bruce Willis che veste i panni di Paul Kersey (interpretato nel film del 1974 da Charles Bronson), un dottore che diventa un giustiziere per vendicare la morte della moglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Chicago. Paul Kersey è un medico chirurgo dedito al suo lavoro che conduce un’esistenza tranquilla e felice con la moglie e la figlia adolescente. Un giorno, la sua vita viene sconvolta quando tre balordi, che si sono introdotti a casa sua per fare una rapina, uccidono la moglie e feriscono gravemente la ragazza. Sconvolto dall’accaduto e vedendo che, a fronte di persone come lui, che sono sempre state ligie al dovere, altre vivono di delinquenza e soprusi nei confronti dei più deboli, decide di vestire, di notte, i panni del Tristo Mietitore, andando alla ricerca dei criminali responsabili della morte della moglie, per eliminarli uno per uno.

Il giustiziere della notte – Death Wish: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il giustiziere della notte – Death Wish, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: Dr. Paul Kersey

Vincent D’Onofrio: Frank Kersey

Dean Norris: Detective Kevin Raines

Kimberly Elise: Detective Leonore Jackson

Elisabeth Shue: Lucy Rose Kersey

Camila Morrone: Jordan Kersey

Beau Knapp: Knox

Ronnie Gene Blevins: Joe

Jack Kesy: The Fish

Kirby Bliss Blanton: Bethany

Wendy Crewson: dott.ssa Jill Klavens

Mike Epps: dott. Chris Salgado

Stephanie Janusauskas: Sophie

Streaming e tv

Dove vedere Il giustiziere della notte – Death Wish in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

