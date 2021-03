Il giudice meschino streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, domenica 21 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica Il giudice meschino, film tv tratto dall’omonimo romanzo di Mimmo Gangemi (Einaudi, 2009) già trasmesso sulla principale rete Rai nel 2014 (ascolti prima serata: 6.419.000 telespettatori, 22.50%; ascolti seconda puntata: 5.580.000 telespettatori, 19.86%). Dove vedere Il giudice meschino in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 21 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Il giudice meschino streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il giudice meschino in onda su Rai 1? In origine, nel 2014, su Rai 1 sono state trasmesse 2 puntate (il 3 e 4 marzo 2014). La replica invece andrà in onda in un’unica puntata in onda oggi, 20 marzo 2021 alle ore 21,25. Durata? La durata è di 200 minuti a cui vanno aggiunte le pause pubblicitarie.

Potrebbero interessarti Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 21 marzo Il giudice meschino: il cast (attori) completo del film Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 21 marzo