Il giudice meschino: trama, cast, quante puntate e streaming del film

Questa sera, domenica 21 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica Il giudice meschino, film tv tratto dall’omonimo romanzo di Mimmo Gangemi (Einaudi, 2009) già trasmesso sulla principale rete Rai nel 2014 (ascolti prima serata: 6.419.000 telespettatori, 22.50%; ascolti seconda puntata: 5.580.000 telespettatori, 19.86%). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alberto Lenzi, pubblico ministero di Reggio Calabria, è un uomo separato e con un figlio, Enrico. Marina, maresciallo dei Carabinieri, ha una storia con Lenzi. Quando il magistrato Giorgio Maremmi, amico e collega di Lenzi, rimane ucciso in un agguato da parte di due sicari, il giudice si sveglia dal torpore che lo aveva colpito nell’ultimo periodo e si mette al lavoro per trovare il colpevole dell’omicidio. Poco prima di essere ucciso, Maremmi aveva pronunciato una forte requisitoria contro Francesco Manto, esponente della ‘ndrangheta del posto e quindi le indagini, coordinate dal PM Giacomo Fiesole sembrano arrivare facilmente alla soluzione del caso. Ma il giudice Lenzi sospetta che dietro ci sia dell’altro, un motivo molto più grande di quello immaginato, e continua ad indagare con l’aiuto dell’ispettore Michele Brighi e del maresciallo Rossi.

Il giudice meschino: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il giudice meschino, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Zingaretti: procuratore aggiunto Alberto Lenzi

Luisa Ranieri: maresciallo Marina Rossi

Andrea Tidona: procuratore capo Giacomo Fiesole

Domenico Centamore: Francesco Manto

Roberto D’Alessandro: Antonio Manto

Maurizio Marchetti: don Mico Rota

Gioele Dix: procuratore aggiunto Giorgio Maremmi

Paolo Briguglia: Michele Brighi

Claudio Castrogiovanni: Pasquale Rezza

Eleonora Sergio: signora Pisano

Felicitas Woll: Elke Hadler

Paola Lavini: Moglie di Antonio Manto

Massimiliano Buzzanca: medico di contrada Aricò

Gaetano Bruno: Lucio, procuratore aggiunto

Orio Scaduto: Luciano Scorda

Massimo De Lorenzo: compagno dell’ex moglie di Lenzi

Giacomo Battaglia: archivista

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Il giudice meschino in onda su Rai 1? In origine, nel 2014, su Rai 1 sono state trasmesse 2 puntate (il 3 e 4 marzo 2014). La replica invece andrà in onda in un’unica puntata oggi, 20 marzo 2021 alle ore 21,25. Durata? La durata è di 200 minuti a cui vanno aggiunte le pause pubblicitarie.

Streaming e tv

Dove vedere Il giudice meschino in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 21 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

