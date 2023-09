Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama e cast) dell’undicesima puntata (replica)

Stasera, martedì 5 settembre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica l’undicesima puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Pamela Bianchi, avvenente e disponibile banconista, dopo la serata di domenica non si è più presentata al lavoro preoccupando il gestore del bar in cui lavorava; è stata vista per l’ultima volta il lunedì successivo, quando ha ritirato tutto dalla banca e si è fatta accompagnare in stazione, dando segni di nervosismo e di apprensione. Viene successivamente ritrovata senza vita ai piedi di un tratto ferroviario sopraelevato, e l’autopsia rivelerà che è morta per strangolamento. Nel frattempo a Vigata si registrano furti di cifre irrisorie. Il responsabile è un sessantenne, estremamente abile nell’uso di chiavi false, da poco uscito di prigione, con il quale Montalbano instaura una relazione fatta di comprensione e di simpatia umana. Proprio grazie a questo rapporto, il “ladro onesto” aiuterà Montalbano a sventare il tentativo di estorsione ai danni di un professionista benestante di Vigata, meritandosi quel lavoro che aveva cercato invano per tutta la vita. E il commissario, con l’aiuto del suo ex collega Carmine Fazio, scorrendo l’agenda di Pamela Bianchi scoprirà il nome di chi, per un tragico equivoco, ha ucciso la ragazza.

Cast

Abbiamo visto la trama dell’undicesima puntata de Il giovane Montalbano, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti: Serena Iansiti (Stella Parenti), Gaetano Aronica (Michele Gangitano), Dario Veca (Totò Barletta).