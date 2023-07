Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (replica)

Stasera, lunedì 17 luglio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Rassegnato all’ormai fine della storia d’amore con la sua fidanzata Mery, Montalbano si butta a capofitto nel lavoro, ma viene ben presto scosso dall’arrivo nel commissariato di Vigata del nuovo vice, il giovane Mimì Augello, con il quale il rapporto si mette subito sotto una cattiva stella. Durante la festa di San Calorio tutti sono fuori per il classico pic-nic in piazza mentre il commissario si organizza un pranzo nel suo ufficio. Viene interrotto sul più bello per il rapimento di una bambina, Laura Belli, che scompare durante il pic-nic. La bambina viene trovata dopo poche ore, sotto shock e senza segni evidenti di abusi da parte dei rapitori. Il commissario, capisce subito che qualcosa non quadra e comincia ad indagare, cercando di mettere alla prova il suo nuovo sottoposto Augello, punzecchiandolo in più modi, al fine di capire quanto si possa fidare di lui. Durante le indagini i due conosceranno la giovane Livia Burlando, architetto genovese, in vacanza a Vigata perché amica intima della famiglia Belli, che ha instaurato un profondo rapporto con la piccola Laura. La giovane rimane affascinata dal burbero commissario e resiste, a più riprese, alle insistenti avances del “donnaiolo” Mimì che, visto l’evidente trasporto nato tra i due, decide di farsi da parte.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata de Il giovane Montalbano, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti: Antonio Giordano (Ettore Ferro), Gigi Angelillo (Rosario Mongiardino), Filippo Dini (Fernando Belli), Alessandra Costanzo (Adelina) e Vincenzo Ferrera (Gerlando Mongiardino).