Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)

Stasera, lunedì 3 luglio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Siamo nell’autunno del 1990. Salvo Montalbano è vice commissario a Mascalippa, un paese dell’Appennino siculo, ed è fidanzato con Mery, un’insegnante che lavora a Catania e che lo raggiunge per il fine settimana; Salvo le vuole molto bene, ma è spesso a disagio quando la ragazza comincia a parlare di matrimonio o di convivenza. Ottenuta la promozione a commissario, viene trasferito a Vigata, città in cui vive il padre con cui non è in buoni rapporti. Arrivato al suo nuovo commissariato, Montalbano conosce gli agenti con cui lavorerà, compreso l’ispettore Carmine Fazio, che lo aiuta ad inserirsi nel nuovo ambiente; al suo fianco c’è anche il giovane Agatino Catarella. La prima indagine del giovane Montalbano riguarda l’omicidio di Casio Alletto, un mezzo delinquente con alcuni precedenti per furto di bestiame. Le accuse ricadono sul pastore Tano Borruso, ma Montalbano capisce subito che il vero colpevole non è lui. Intanto Salvo risolve il caso di Viola Monaco, che ha architettato un piano per vendicarsi dell’uomo che in passato l’ha violentata; Salvo riesce a fermarla e al tempo stesso anche a catturare il colpevole.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de Il giovane Montalbano, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti: Katia Greco (Mery), Valentina D’Agostino (Viola Monaco), Cristiano Pasca (Stefano Botta), Pier Luigi Misasi (Avvocato Turrisi); Orazio Alba (Ninì Brucculeri); Pierpaolo Spollon (Agente Spagnolo); Gianfelice Imparato (Commissario Libero Sanfilippo); Renato Lenzi (Gaetano Borruso), Pietro De Silva (Commissario Oriani); Carlo Ferreri (Lo Cascio), Paride Benassai (Dottor Sciacca), Benedetto Raneli (Gerlando Trupiano).