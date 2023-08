Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata (replica)

Stasera, lunedì 21 agosto 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica l’ottava puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’hotel Riviera va a fuoco sotto gli occhi del commissario Montalbano che tenta senza successo di salvare un cliente rimasto intrappolato fra le fiamme. L’incendio è di natura dolosa; il proprietario, Aurelio Ciulla, è assicurato ma dimostra la sua estraneità alla devastazione dell’albergo. Le indagini si muovono scavando nella vita privata di alcuni clienti scampati al fuoco, mentre una pista porta Montalbano a contatto con Saverio Custonaci, un negoziatore immobiliare che si è riciclato come mediatore fra interessi mafiosi, e che ultimamente è intervenuto come paciere fra le due cosche rivali dei Cuffaro e dei Sinagra. Mentre il progredire delle ricerche è inframezzato dai primi preparativi per il futuro matrimonio fra Montalbano e la sua fidanzata Livia, avviene l’esecuzione di stampo mafioso di un uomo dei Cuffaro, che sembrerebbe dimostrare il fallimento dell’opera di mediazione. Sempre più prepotente emerge l’enigma della stanza numero 2, su cui si accentrano le attenzioni della Polizia per capire se uno dei clienti potesse essere il bersaglio del fuoco: il proprietario dell’albergo afferma che la sera dell’incendio quella stanza era vuota; un altro cliente testimonia di aver sentito trambusto provenire da quella camera al levarsi delle fiamme; Custonaci conferma al commissario che quella sera il proprietario, diversamente dal solito, lo aveva dirottato in un’altra stanza dell’albergo, asserendo che la 2 era già occupata. E mentre il fuoco avvolgeva l’hotel, un’auto bianca guidata da una donna si allontanava dal luogo dell’incendio. Il mistero si risolve in un confronto a tre nella stanza del commissariato di Vigata.

Cast

Abbiamo visto la trama dell’ottava puntata de Il giovane Montalbano, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti: Enrico Lo Verso (Ettore Manganaro), Antonio Alveario (Aurelio Ciulla), Nicola Rignanese (Saverio Custunaci), Bruno Crucitti (ingegner Zappulla) e Gigi Borruso (Pippo Lo Verde).