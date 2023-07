Il giovane Montalbano streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in replica

Questa sera, lunedì 3 luglio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Dove vedere Il giovane Montalbano in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda in replica su Rai 1 il lunedì sera alle ore 21,25.

Il giovane Montalbano streaming live

Non solo tv. Sarà possibile vedere o rivedere la serie tv anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il giovane Montalbano, ma quante puntate sono previste in replica su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima lunedì 3 luglio 2023; la sesta e ultima lunedì 7 agosto 2023. Non è chiaro se successivamente la Rai manderà in onda o meno anche la seconda stagione, anch’essa composta da sei puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):