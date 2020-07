Il giovane Montalbano – Sette lunedì: la trama

Questa sera, lunedì 6 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano con la sesta e ultima puntata dal titolo “Sette lunedì”. Ad interpretare il Commissario più amato dagli italiani: Michele Riondino. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama del film Sette lunedì de Il giovane Montalbano? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Salvo e Livia hanno finalmente deciso di prendersi una settimana tutta per loro. Andranno in Provenza, che in ottobre è splendida. Sarà la loro prima vacanza insieme. Quasi come un segno di buona volontà Salvo accetta di andare a trovare suo padre insieme a Livia. Ma quando ce l’ha di fronte, il commissario non riesce a sentire nulla verso il padre. Intanto il giovane commissario Montabalno è alle prese con due casi molto complicati. Non è tanto l’omicidio di Attilio Gambardella, che si rivelerà presto qualcosa di più del parricidio che sembra all’inizio, a turbare il sonno di Montalbano. Quello che lo spaventa è il fervore religioso. E sembra rimandare a quel mondo oscuro e cupo la sequenza di uccisioni di animali che per sette lunedì si ripete con preoccupante regolarità. Montalbano capirà che si tratta di un crescendo e che il fanatico serial killer di animali sta puntando a qualcosa di più: a una strage di persone innocenti. Per sventare questo piano, Montalbano è costretto a chiedere a Livia di rinunciare a quella vacanza tanto attesa. Ma Livia non ha nessuna intenzione di rinunciarvi, e parte lo stesso. Con chi, Montalbano non lo sa. O meglio, grazie a Catarella riesce a scoprirlo. È un uomo, sembra, o perlomeno un nome tedesco apparentemente maschile. Roso dalla gelosia, Montalbano, risolto il caso dei “Sette lunedì”, vola a Boccadasse per attendere al varco la fidanzata a cui è bastato così poco per diventare fedifraga. Ma una bella sorpresa attende il giovane e irruento commissario…

Il cast della quinta puntata

Abbiamo visto la trama del sesto e ultimo episodio de Il giovane Montalbano dal titolo “Sette lunedì”, ma qual è il cast completo? Di seguito gli attori presenti con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: il padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: Dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: Questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti presenti nel cast dell’episodio Sette lunedì de Il giovane Montalbano di cui sopra abbiamo visto la trama: Sergio Graziani (Alcide Maraventano) e Corrado Invernizzi (Saverio Ostellino). Appuntamento dunque a stasera, lunedì 6 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 (o RaiPlay) con la replica de Il giovane Montalbano – Sette lunedì. Buona visione!

Potrebbero interessarti Mediaset ricorda Ennio Morricone con Baaria: la colonna sonora del maestro Made in Sud, le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda il 6 luglio Baaria: trama, cast, colonna sonora, significato e streaming del film