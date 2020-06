Il giovane Montalbano: anticipazioni prossima (seconda) puntata

Cosa succederà nella prossima puntata de Il giovane Montalbano? Quando andrà in onda? La puntata “Ritorno alle origini” de Il giovane Montalbano, la terza di sei, andrà in onda lunedì 15 giugno 2020 alle ore 21,20 su Rai 1 e vedrà il nostro commissario rassegnato all’ormai fine della storia d’amore con la sua fidanzata Mery, buttarsi a capofitto nel lavoro. Nel corso della puntata conosceremo il giovanissimo Mimì Augello, con il quale Montalbano non si prende molto… Al centro dell’episodio il rapimento di una bambina, Laura Belli. La bambina verrà trovata dopo poche ore, sotto shock e senza segni evidenti di abusi da parte dei rapitori. Il commissario, capirà subito che qualcosa non quadra e comincerà ad indagare, cercando di mettere alla prova il suo nuovo sottoposto Augello, punzecchiandolo in più modi. Durante le indagini i due conosceranno poi la giovane Livia Burlando, architetto genovese, in vacanza a Vigata perché amica intima della famiglia Belli.

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima puntata de Il giovane Montalbano, ma quante puntate sono previste? La prima stagione del Il giovane Montalbano è composta in tutto da 6 episodi (puntate o film) e dovrebbero andare in onda per sei lunedì consecutivi (il 6 luglio l’ultimo episodio). Di seguito la programmazione completa:

Primo episodio (La prima indagine di Montalbano): lunedì 1 giugno 2020

Secondo episodio (Capodanno): lunedì 8 giugno 2020

Terzo episodio (Ritorno alle origini): lunedì 15 giugno 2020

Quarto episodio (Ferito a morte): lunedì 22 giugno 2020

Quinto episodio (Il terzo segreto): lunedì 29 giugno 2020

Sesto episodio (Sette lunedì): lunedì 6 luglio 2020

Attenzione: la programmazione potrebbe subire delle modifiche.

