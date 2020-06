Il giovane Montalbano: anticipazioni prossima (seconda) puntata

Cosa succederà nella prossima puntata de Il giovane Montalbano? Quando andrà in onda? La puntata “Ferito a morte” de Il giovane Montalbano, la quarta di sei, andrà in onda lunedì 22 giugno 2020 alle ore 21,20 su Rai 1 e vedrà il nostro commissario saldamente legato a Livia. Una mattina per le strade di Vigata vengono affissi dei manifestini in cui si invita a rispondere a un “referendum popolare” con la domanda: “la signora Briguccio è una p…? “. Il signor Briguccio, svergognato agli occhi del paese, prima fa una scenata in municipio e in seguito spara contro il suo vicino di casa Carlo Manifò, accusato dalla moglie di aver tentato di violentarla. Contemporaneamente il commissario si trova alle prese con il caso dello spinoso omicidio di Gerlando Cascio, all’apparenza un semplice anziano, che si rivela poi, però, uno dei più importanti strozzini del luogo ed il cui delitto sembra avvolto da particolari risvolti passionali.

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima puntata de Il giovane Montalbano (in onda il 22 giugno), ma quante puntate sono previste? La prima stagione del Il giovane Montalbano è composta in tutto da 6 episodi (puntate o film) che andranno in onda per sei lunedì consecutivi (il 6 luglio l’ultimo episodio). Di seguito la programmazione completa:

Primo episodio (La prima indagine di Montalbano): lunedì 1 giugno 2020 TRASMESSO

Secondo episodio (Capodanno): lunedì 8 giugno 2020 TRASMESSO

Terzo episodio (Ritorno alle origini): lunedì 15 giugno 2020 TRASMESSO

Quarto episodio (Ferito a morte): lunedì 22 giugno 2020

Quinto episodio (Il terzo segreto): lunedì 29 giugno 2020

Sesto episodio (Sette lunedì): lunedì 6 luglio 2020

Attenzione: la programmazione potrebbe subire delle modifiche.

