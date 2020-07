Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali: la trama

Questa sera, lunedì 13 luglio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano con la prima puntata della seconda stagione dal titolo “L’uomo che andava appresso ai funerali”. Ad interpretare il Commissario più amato dagli italiani: Michele Riondino. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama del film di oggi de Il giovane Montalbano? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

L’inspiegabile omicidio di Pasqualino Cutufà, 50enne ucciso a freddo con un colpo di pistola al capo, meraviglia tutti coloro che lo avevano conosciuto come persona mite e riservata che aveva solo la mania di seguire i carri funebri. L’evento parrebbe legato al geometra Guarraci, ex imprenditore edile oramai in bancarotta, che nel passato era stato datore di lavoro della vittima con la quale aveva ancora un contenzioso lavorativo aperto. Il geometra durante il confronto con gli inquirenti manifesta il sospetto che sua moglie, irreperibile da qualche ora, possa essere stata oggetto di un rapimento. La donna, che al momento della sparizione era diretta dalla sorella e portava con sé una borsa contenente una cifra ingente in contanti, dopo nove giorni dalla scomparsa viene ritrovata morta e l’autopsia rivela che è stata uccisa per strangolamento il giorno stesso del suo sequestro.

Il cast della prima puntata (seconda stagione)

Abbiamo visto la trama del primo episodio della seconda stagione de Il giovane Montalbano dal titolo “L’uomo che andava appresso ai funerali”, ma qual è il cast completo? Di seguito gli attori presenti con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: il padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: Dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: Questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti presenti nel cast dell’episodio L’uomo che andava appresso ai funerali de Il giovane Montalbano di cui sopra abbiamo visto la trama: Serena Iansiti (Stella Parenti), Ottavio Amato (Ernesto Guarraci), Bruno Torrisi (Jacopo Cutufà), Giovanna Drauss Di Rauso (Marisa Lo Schiavo) e Felice Modica (Pasqualino Cutufà). Appuntamento dunque a stasera, lunedì 13 luglio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 (o RaiPlay) con la replica de Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali. Buona visione!

Potrebbero interessarti Il colpevole: trama, cast e streaming del film Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali streaming e tv: dove vedere il film Made in Sud, le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda il 13 luglio