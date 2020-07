Il giovane Montalbano, L’uomo che andava appresso ai funerali: streaming e tv, dove vedere la puntata

L’UOMO CHE ANDAVA APPRESSO AI FUNERALI STREAMING TV – Questa sera, lunedì 13 luglio 2020, Rai 1 propone le avventure de Il giovane Montalbano (seconda stagione), interpretato da Michele Riondino. La fiction racconta le avventure del giovane commissario di Vigata, un ragazzino introverso, timido e riservato ma anche insolente. Il primo episodio della seconda stagione, trasmesso in replica, va in onda su Rai 1 oggi, lunedì 13 luglio 2020, e s’intitola L’uomo che andava appresso ai funerali. Dove vedere la prima puntata de Il giovane Montalbano in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

La puntata L’uomo che andava appresso ai funerali de Il giovane Montalbano viene trasmessa in replica oggi, lunedì 13 luglio 2020, dalle ore 21,25 su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini è presente al tasto 1 del telecomando, anche al tasto 501 per la versione HD, mentre chi dispone di un decoder Sky può trovarlo al tasto 101.

Il Giovane Montalbano, L’uomo che andava appresso ai funerali: live streaming

Chi vuole guardare il Giovane Montalbano in streaming potrà farlo in diretta accedendo alla piattaforma di RaiPlay: inserendo i dati di registrazione (che può avvenire anche tramite Facebook o Google ed è del tutto gratuita), si può poi abilitare la ricerca per canali o direttamente per prodotto. In questo caso, cercate il Giovane Montalbano oppure Rai 1, dirette e guarderete dalle 21,25 la diretta streaming della puntata. Chi invece questa sera ha da fare e non può seguire in diretta la puntata, potrà recuperarla sempre su RaiPlay grazie alla funzione on demand del sito.

