Il giovane Hitler: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 11 febbraio 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda Il giovane Hitler (Hitler: The Rise of Evil), miniserie televisiva, suddivisa in due puntate (ma su La7 andrà in onda in un’unica puntata), dov’è narrata la vita di Adolf Hitler sino alla sua presa del potere nei primi anni trenta, con particolare riferimento alle vicende successive alla prima guerra mondiale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Adolf Hitler, figlio di Alois Hitler, vive un’infanzia molto complessa caratterizzata da un rapporto conflittuale con il padre e un attaccamento molto forte per la madre. Dopo la morte del padre decide di partire in cerca di fortuna ma l’unica fortuna che troverà sarà l’eredità del padre consegnatagli dalla sorella prima di lasciare l’Austria per trasferirsi a Monaco di Baviera.

Prende parte alla prima guerra mondiale dove si guadagna la Croce di Ferro e la promozione a caporale; temporaneamente accecato da un attacco a base di gas mostarda (iprite), viene ricoverato all’ospedale militare dove apprende la notizia della resa incondizionata della Germania con profonda rabbia. Congedato e rimasto senza lavoro, viene ingaggiato come informatore poliziesco a proposito della miriade di partiti politici nati dal collasso dell’Impero tedesco.

Dopo aver partecipato con questo ruolo ad alcune sessioni del Partito Tedesco dei Lavoratori (la cui sede era una semplice birreria), decide di iscrivercisi; a seguito di alcune brillanti esperienze come oratore, ne diverrà addirittura il leader e otterrà di cambiare il nome del partito in NSDAP. Viene imprigionato dopo il fallito putsch di Monaco; durante il periodo di detenzione si dedica alla stesura del Mein Kampf (la mia battaglia). Inizia così la sua ascesa al potere.

Su consiglio dell’imprenditore Ernst Hanfstaengl, che gli consiglia di trovare emblemi facilmente riconoscibili al fine di diffondere con efficacia la sua immagine, Hitler adotta il look dei baffetti rasati alle estremità delle labbra e dota il partito di un manifesto e di una bandiera. Nel frattempo Hitler accoglie con sé la giovane nipote Geli, figlia della sorellastra Angela: Geli, sottoposta dal futuro Führer ad una rigida custodia, a pratiche voluttuarie di dubbia liceità e a stress insostenibili, alla fine si suiciderà con un colpo di pistola; lo zio ne rimarrà fortemente scosso e conserverà di lei un ricordo paradigmatico.

Il giovane Hitler: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il giovane Hitler, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert Carlyle: Adolf Hitler

Liev Schreiber: Ernst Hanfstaengl

Matthew Modine: Fritz Michael Gerlich

Stockard Channing: Klara Hitler

Jena Malone: Geli Raubal

Julianna Margulies: Helene Hanfstaengl

Peter Stormare: Ernst Röhm

Friedrich von Thun: Erich Ludendorff

Peter O’Toole: Paul von Hindenburg

Zoe Telford: Eva Braun

Terence Harvey: Gustav von Kahr

Justin Salinger: Dott. Joseph Goebbels

Chris Larkin: Hermann Göring

James Babson: Rudolf Hess

Patricia Netzer: Sophie Gerlich

Harvey Friedman: Friedrich Hollaender

Nicole Marischka: Blandine Ebinger

Julie-Ann Hassett: Angela Hitler

Thomas Sangster: Adolf Hitler a 10 anni

Simon Sullivan: Adolf Hitler a 18 anni

Robert Glenister: Anton Drexler

Ian Hogg: Alois Hitler

Streaming e tv

Dove vedere Il giovane Hitler in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 11 febbraio 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.