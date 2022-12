Il giardino segreto: trama, cast, trailer, quante puntate e streaming del film su Canale 5

Il giardino segreto è il film in onda questa sera, mercoledì 14 dicembre 2022, su Canale 5 in prima serata dalle 21.45. La pellicola del 2020 è diretta da Marc Munden. Il film è il sesto adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1910 scritto da Frances Hodgson Burnett. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Il giardino segreto? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di Mary (Dixie Egerickx), una bambina nata in India da genitori inglesi. Rimasta orfana a causa di un’epidemia, va a vivere con lo zio vedovo, Lord Archibald Craven (Colin Firth), in un’enorme dimora nello Yorkshire. Lo zio non è quasi mai in casa e la piccola trascorre molto tempo con la domestica Martha (Isis Davis), che la informa dell’esistenza di un giardino nella tenuta, curato dalla signora Craven quando era ancora in vita. Da quel momento in poi trovare il giardino nascosto diventa la missione della bambina, che individua in quel posto così magico un angolo di paradiso nella grande casa. Nel giardino la piccola scopre segreti di famiglia e un mondo meraviglioso in cui liberare l’immaginazione.

Il giardino segreto: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti attori molto amati come Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie Walters, Jemma Powell, Edan Hayhurst, Isis Davis, Maeve Dermody. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dixie Egerickx: Mary Lennox

Colin Firth: Lord Archibald Craven

Julie Walters: signora Medlock

Edan Hayhurst: Colin Craven

Amir Wilson: Dickon Sowerby

Jemma Powell: Grace Craven

Isis Davis: Martha Sowerby

Maeve Dermody: Alice Lennox

Rupert Young: Marcus Lennox

Tommy Gene Surridge: Bill

David Verrey: Jeremy

Anne Lacey: signora Pitcher

Trailer

Di seguito il trailer del film Il giardino segreto.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il giardino segreto? Come detto, si tratta di un film quindi tutto andrà in onda stasera, 14 dicembre 2022, in un’unica puntata. La messa in onda è prevista dalle ore 21,45 alle ore 23,50. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 5 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Il giardino segreto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 14 dicembre 2022 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.