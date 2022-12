Il Gattopardo: trama, cast e streaming del film di Luchino Visconti su La7

Il Gattopardo è il film di Luchino Visconti del 1963 in onda questa sera, martedì 20 dicembre 2022, su La7 in prima visione dalle 21.20. Il soggetto è tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e la figura del protagonista del film, il Gattopardo, si ispira a quella del bisnonno dell’autore del libro, il Principe Giulio Fabrizio Tomasi di Lampedusa, che fu un importante astronomo e che nella finzione letteraria diventa il Principe Fabrizio di Salina, e della sua famiglia tra il 1860 e il 1910, in Sicilia (a Palermo e provincia e precisamente a Ciminna e nel feudo agrigentino di Donnafugata, ossia Ciminna, Palma di Montechiaro e Santa Margherita di Belice in provincia di Agrigento). Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming il film Il Gattopardo stasera su La7? Ecco tutte le informazioni.

Trama

La pellicola narra le vicende di una nobile famiglia siciliana, durante il Risorgimento, nei pressi di Palermo. Mentre il generale Garibaldi sbarca a Marsala, il Principe Fabrizio di Salina (Burt Lancaster) assiste rassegnato al declino dell’aristocrazia e all’annessione dell’isola e del suo feudo allo Stato Sabaudo. Nonostante gli sconvolgimenti in atto, il Principe, come di consueto, si reca con tutta la famiglia nella residenza estiva di Donnafugata dove si è insediato un nuovo sindaco, Calogero Sedera (Paolo Stoppa), un ricco borghese di umili origini, la cui figlia Angelica (Claudia Cardinale) fa innamorare Tancredi (Alain Delon), il nipote prediletto del Principe.

Fabrizio ha sempre sperato di vederlo sposato con sua figlia, la principessina Concetta, ma suo malgrado favorisce il fidanzamento dei due giovani. Il Principe, troppo legato al vecchio mondo siciliano, rifiuta l’importante carica di senatore del nuovo Regno d’Italia, ed è sempre più tristemente consapevole della necessità di accettare il passaggio dai Borboni ai Savoia. L’unione tra la nuova borghesia e la decadente aristocratica è un fatto irrevocabile e ne avrà prova durante il grandioso ballo dove le due realtà festeggiano insieme la rivoluzione.

Il Gattopardo: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Il Gattopardo? Ne prendono parte attori celebri come Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Rina Morelli, Paolo Stoppa, Romolo Valli, Lucilla Morlacchi, Ottavia Piccolo, Pierre Clémenti, Carlo Valenzano, Serge Reggiani, Terence Hill, Leslie French, Giuliano Gemma, Ivo Garrani, Rina De Liguoro, Howard W. Rubien, Lou Castel, Ida Galli, Olimpia Cavalli, Anna Maria Bottini, Lola Braccini, Giovanni Melisenda, Rosalino Bua, Vanni Materassi, Carlo Lolli, Augusto Pescarini, Halina Zalewska, Anna Maria Surdo, Giuseppe Stagnitti, Carmelo Artale, Vittorio Duse, Brock Fuller, Franco Gulà, Tina Lattanzi, Marino Masé, Maurizio Merli, Marcella Rovena, Stelvio Rosi, Winni Riva, Valerio Ruggeri, Dante Posani, Carlo Palmucci. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Burt Lancaster: don Fabrizio Corbera, principe di Salina

Alain Delon: Tancredi Falconeri

Claudia Cardinale: Angelica Sedara/Donna Bastiana

Paolo Stoppa: don Calogero Sedara

Rina Morelli: principessa Maria Stella di Salina

Lucilla Morlacchi: Concetta

Romolo Valli: padre Pirrone

Mario Girotti: conte Cavriaghi

Pierre Clémenti: Francesco Paolo di Salina

Serge Reggiani: don Ciccio Tumeo

Maurizio Merli: Fulco, un amico di Tancredi

Giuliano Gemma: generale di Garibaldi

Ida Galli: Carolina

Ottavia Piccolo: Caterina

Carlo Valenzano: Paolo

Brook Fuller: principe

Ivo Garrani: colonnello Pallavicino

Anna Maria Bottini: Mademoiselle Dombreuil, governante

Lola Braccini: donna Margherita

Marino Masè: tutore

Howard Nelson Rubien: don Diego

Tina Lattanzi: cuoca

Ernesto Almirante: generale

Marcella Rovena: contadina

Rina De Liguoro: principessa di Presicce

Valerio Ruggeri: colonnello

Giovanni Melisenda: don Onofrio Rotolo

Vittorio Duse: colonnello

Vanni Materassi: sergente

Olimpia Cavalli: Mariannina

Winni Riva: cameriera

Stelvio Rosi: sergente

Leslie French: cavaliere Chevalley

Gino Santercole: uomo di Donnafugata

Lou Castel: generale

Michela Roc: contadina

Pino Caruso: giovane patriota

Tuccio Musumeci: giovane patriota

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv il film Il Gattopardo? Appuntamento in prima serata su La7 a partire dalle ore 21:15 questa sera, 20 dicembre 2022. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 7 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 107. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente alla piattaforma di LA7 che trovate qui.