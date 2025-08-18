Il Gattopardo: trama, cast e streaming del film con Alain Delon su Rai 3

Stasera, 18 agosto 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Il Gattopardo, film del 1963 diretto da Luchino Visconti con Alain Delon. Il soggetto è tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e la figura del protagonista del film si ispira a quella del bisnonno dell’autore del libro, il Principe Giulio Fabrizio Tomasi di Lampedusa, che fu un importante astronomo e che nella finzione letteraria diventa il Principe Fabrizio di Salina, e della sua famiglia tra il 1860 e il 1910, in Sicilia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel maggio 1860, dopo lo sbarco a Marsala di Garibaldi in Sicilia, Don Fabrizio assiste con distacco e con malinconia alla fine dell’aristocrazia. Vedendo come gli amministratori e i latifondisti della nuova classe sociale in ascesa approfittano della nuova situazione politica, la classe dei nobili capisce che ormai è prossima la fine della loro superiorità.

Don Fabrizio, appartenente a una famiglia di antica nobiltà, viene rassicurato dal nipote prediletto Tancredi che, pur combattendo nelle file garibaldine, cerca di far volgere gli eventi a proprio vantaggio e cita la famosa frase: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Specchio della realtà siciliana, questa frase simboleggia la capacità di adattamento che i siciliani, sottoposti nel corso della storia all’amministrazione di molti governanti stranieri, hanno dovuto per forza sviluppare. E anche la risposta di Don Fabrizio è emblematica: “… E dopo sarà diverso, ma peggiore.”

Quando, come tutti gli anni, il principe con tutta la famiglia si reca nella residenza estiva di Donnafugata, trova come nuovo sindaco del paese Calogero Sedara, un borghese di umili origini, rozzo e poco istruito, che si è arricchito e ha fatto carriera in campo politico. Tancredi, che in precedenza aveva manifestato qualche simpatia per Concetta, la figlia maggiore del principe, s’innamora di Angelica, figlia di don Calogero, che infine sposerà, sicuramente attratto dal suo notevole patrimonio.

Il Gattopardo: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il Gattopardo, ma qual è il cast completo del film? Su tutti spicca il grande Alain Delon, che interpretava Tancredi. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Burt Lancaster: don Fabrizio Corbera, principe di Salina

Alain Delon: Tancredi Falconeri

Claudia Cardinale: Angelica Sedara/Donna Bastiana

Paolo Stoppa: don Calogero Sedara

Rina Morelli: principessa Maria Stella di Salina

Lucilla Morlacchi: Concetta

Streaming e tv

Dove vedere Il Gattopardo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 18 agosto 2025 – alle ore 21.20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.