Il fidanzato di mia sorella: la trama del film

Questa sera, 14 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il fidanzato di mia sorella, film (titolo originale: How to make love like an Englishman) statunitense del 2014 diretto da Tom Vaughan. Ma qual è la trama? Ecco di cosa parla: Richard Haig è un professore di poesia romantica al Trinity College di Cambridge. Gordon, padre di Richard, è un vero e proprio donnaiolo e crede ancora con convinzione nell’amore libero. Il figlio, che aveva sempre seguito le sue orme, inizia però a volere altro. Richard è fidanzato da qualche mese con la studentessa 25enne Kate, ma una sera incontra per caso Olivia, esuberante ed eccentrica scrittrice di romanzi alla presa con vari problemi sentimentali, con cui inizia un breve flirt. Ben presto però scopre che questa non è altro che la sorella di Kate e, poco dopo, la ragazza le comunica di essere incinta.

Richard e Kate decidono di trasferirsi insieme a Malibù per crescere il loro bambino. I primi anni sono idilliaci e Richard si dedica completamente al figlio Jake, ma poi Kate si innamora di un uomo più giovane, Brian, che si trasferisce a casa loro. Richard teme di perdere sia il suo diritto di soggiorno negli Stati Uniti sia suo figlio Jake, quindi convince Kate a lasciarlo vivere nella dependance per gli ospiti finché i documenti non saranno pronti. La situazione peggiora ulteriormente quando Richard viene fermato per guida in stato di ebbrezza… Appuntamento dunque alle ore 21,20 di stasera, 14 settembre 2020, su Rai 2 (canale 2 o 502 (HD) del digitale terrestre). Ma non solo: il film Il fidanzato di mia sorella (di cui sopra trovate la trama) si potrà vedere anche in live streaming su RaiPlay.it.

