Il federale: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, venerdì 8 settembre 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda Il federale, film del 1961 diretto da Luciano Salce con protagonista Ugo Tognazzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Maggio 1944, con gli americani ormai alle porte di Roma, il graduato della milizia Primo Arcovazzi, fascista esaltato e un po’ sempliciotto, viene incaricato di prelevare dall’Abruzzo e riportare a Roma il professor Erminio Bonafè, noto antifascista e futuro Presidente della futura Repubblica Italiana, in fuga. Gli promettono che per il buon esito della missione verrà valutato positivamente per la nomina a federale, mèta da lui agognata. Arcovazzi parte a bordo di un sidecar e, dopo aver raggiunto e catturato Bonafè, si mette con lui sulla via del ritorno. Ma, ad una curva della strada, per evitare di travolgere una ragazzina, Lisa, Arcovazzi sbanda e finisce in un fosso, danneggiando irreparabilmente il mezzo. Lisa è un’abile ladruncola e, nel ritrovare gli occhiali persi da Bonafè durante l’incidente del sidecar, li propone come nuovi all’ignaro e ingenuo professore in cambio di denaro.

Poco dopo una pattuglia tedesca transita dal luogo dell’incidente: i soldati, riparato il mezzo di Arcovazzi, glielo requisiscono, conducendo i due presso il loro comando, dove Bonafè è riconosciuto come elemento ricercato dalle SS e Arcovazzi si vede negato ogni diritto di custodia sul prigioniero. Arcovazzi con una scusa si fa imprigionare anche lui per non perdere la consegna degli ordini ricevuti. Durante la notte, la zona viene bombardata e, nella confusione, i due riescono a fuggire, tramortendo un soldato della Wehrmacht a cui rubano la divisa, che viene indossata da Bonafé. Nel corso della fuga incontrano di nuovo la giovane Lisa, che si rivela ancora una volta astuta ladruncola, perché la mattina sparisce con la divisa di Arcovazzi.

Il federale: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il federale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ugo Tognazzi: Primo Arcovazzi

Georges Wilson: professor Erminio Bonafé

Mireille Granelli: Rita Bardacci

Stefania Sandrelli: Lisa

Gianrico Tedeschi: Arcangelo Bardacci

Elsa Vazzoler: Matilde Bardacci

Renzo Palmer: partigiano Taddei

Gianni Agus: federale repubblichino

Franco Giacobini: deficiente a Rocca Sabina

Ester Carloni: marchesa Eleonora Castaldi

Leonardo Severini: rifugiato nel convento

Peppino De Martino: politico nel convento

Salvo Libassi: rifugiato nel convento

Edy Biagetti: soldato statunitense

Nando Angelini:

Gino Buzzanca: partigiano in convento

Gianni Solaro: ufficiale fascista

Luciano Salce: tenente Rudolf

Gianni Dei: Angelo Maria Castaldi

Luciano Bonanni: autista della corriera

Leopoldo Valentini: contrabbandiere d’olio

Jimmy il Fenomeno: scemo nella corriera

Lars Bloch: soldato statunitense

Streaming e tv

Dove vedere Il federale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 8 settembre 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.