Il dolce profumo dell’amore: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, martedì 22 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Il dolce profumo dell’amore, film di genere commedia sentimentale del 2021 diretto da Mark Jean con Eloise Mumford e Brant Daugherty. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film si svolge a Windward, un piccolo centro situato su un’isola nel Puget Sound, a Nord Ovest degli Stati Uniti. La cittadina, la cui economia è basata soprattutto sul turismo, sta passando un periodo di difficoltà a causa della scarsità di visitatori. In questo contesto hanno inizio le vicende dei due protagonisti della storia Matt (Brant Daugherty) e Annie (Eloise Mumford). I due, oltre ad essere amici fin dall’infanzia, sono i proprietari di due storici locali dell’isola: lui gestisce la Duval Boulangerie, la panetteria fondata da suo padre, il francesissimo Jean Pierre Duval (Serge Houde), di cui non è assolutamente all’altezza, lei, dopo che suo padre si è ammalato, ha dovuto abbandonare le sue ambizioni artistiche per occuparsi della tavola calda di famiglia il McBride’s Diner. L’opportunità per risollevare le sorti finanziare di Winward si presenta quando la ricca benefattrice Kathryn Dean (Brenda Crichlow) porta la celebre compagnia di balletto di Philip Chandler (Oliver Rice) a fare le prove sull’isola. Philip mette subito gli occhi su Annie, mentre Matt, attratto dalla ballerina principale Nicole (Maude Green), inizia ad eccellere improvvisamente nel suo lavoro, sfornando delle delizie. Le sue eccezionali capacità di panificazione portano a una rinascita economica per l’isola, attraendo molto turisti. Nonostante tutti i cittadini incoraggino la storia tra Matt e Nicole, nella speranza che la bravura del fornaio continui a portare prosperità all’isola, le persone a loro vicine sanno bene che in realtà la donna giusta per lui è Annie…

Il dolce profumo dell’amore: il cast

Abbiamo visto la trama de Il dolce profumo dell’amore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Eloise Mumford: Annie McBride

Brant Daugherty: Matt Duval

Maude Green: Nicole

Haig Sutherland: Walter Rasmussen

Elysia Rotaru: Mary

Brenda Crichlow: Kathryn Dean

Serge Houde: Jean Pierre Duval

Oliver Rice: Philip Chandler

Doron Bell: Tim

Nathaniel Arcand: Lyle

Streaming e tv

Dove vedere Il dolce profumo dell’amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 22 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.