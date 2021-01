Il disertore: la trama del film su Rai 3. Di cosa parla

Qual è la trama del film Il disertore, questa sera – 21 gennaio 2021 – in prima visione su Rai 3 dalle 21.20? Si tratta di una pellicola drammatica tedesca del 2020 diretta da Florian Gallenberger, basata sul romanzo bestseller internazionale di Sigefried Lenz. Di cosa parla? Il film è ambientato nell’estate del 1944. Ecco la trama completa.

Trama: di cosa parla

Il soldato tedesco Walter Proska sta per tornare sul fronte orientale quando il suo treno viene fatto saltare in aria dal suo interesse amoroso, la partigiana Wanda. Insieme ad un gruppo sparso di commilitoni, tagliato fuori dal fronte, attende la morte certa mentre il suo ufficiale in comando, Willi Stehauf, impartisce ordini sempre più insensati e disumani. L’incontro di Proska con una giovane donna polacca che combatte come partigiana e la sua amicizia con il suo compagno Kürschner lo fanno dubitare sempre più del suo giuramento di fedeltà. Mentre l’Armata Rossa si avvicina, Proska diventa prigioniero di guerra e l’unico modo in cui può salvarsi è disertare per il nemico.

Dopo l’attentato al treno, il protagonista del film Il disertore, secondo la trama, sopravvive. Walter viene assegnato a una piccola unità a Rokitno, dove ritrova Wanda di cui si innamora. Non è facile così obbedire agli ordini visto che la donna aspetta suo figlio. Alla fine della guerra ha ormai disertato e all’arrivo dell’Armata Rossa è convinto di aver ormai scelto la causa giusta. Ma nella Berlino Sovietica dopo la guerra inizia ad avere i dubbi e non sa se lui o il suo Paese riusciranno a superare quanto fatto in passato. Sarà arrivato il momento di una nuova diserzione?

Abbiamo visto la trama de Il disertore, ora alcune curiosità: il film tratto dal bestseller internazionale “Der Überläufer” di Sigefried Lenz che scrisse il libro nel 1951 ma l’editore si rifiutò di pubblicarlo perché la storia era troppo controversa. Nel 2016, due anni dopo la sua morte, il romanzo è stato finalmente pubblicato. Lenz, l’autore del libro, ha basato la storia sulle proprie esperienze. Ma lui non era sul fronte est. Ha abbandonato la marina tedesca in Danimarca nella piccola città di Næstved. Ecco il trailer ufficiale del film, stasera in prima visione su Rai 3.

Streaming e tv

Questa la trama de Il disertore, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 21 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

