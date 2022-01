Il disertore: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 27 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il disertore, film tratto da romanzo di Siegfried Lenz “Der Überläufer”, scritto nel 1951 ma pubblicato solo nel 2016, due anni dopo la morte dell’autore, perché giudicato troppo controverso dall’editore dell’epoca.

Basato sulla vera storia dell’autore, se ne differenzia solo per il fatto che Siegfried Lenz non andò mai sul fronte orientale, ma disertò dalla marina tedesca nella piccola cittadina di Næstved in Danimarca. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Siamo nell’estate del 1944. Il soldato tedesco Walter Proska sta facendo ritorno sul fronte orientale. Durante il viaggio in treno conosce una giovane ragazza di nome Wanda e tra i due scocca subito la scintilla. La ragazza è in realtà una partigiana e quando a un certo punto arrivo un controllo a bordo, Wanda riesce a scendere dal convoglio mentre i soldati iniziano a perlustrare i vagoni. Poco dopo i binari saltano in aria, facendo deragliare il treno. Insieme a un gruppo sparso di commilitoni, tagliato fuori dal fronte, Walter attende la morte certa mentre il suo ufficiale in comando, Willi Stehauf, impartisce ordini sempre più insensati e disumani. Ma l’incontro di Proska con Wanda e la sua amicizia con il suo compagno Kürschner lo fanno sempre più dubitare del suo giuramento di fedeltà. Mentre l’Armata Rossa si avvicina, Proska inizia a pensare che l’unico modo per salvarsi è disertare…

Il disertore: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il disertore, ma qual è il cast completo del film?

Jannis Niewöhner: Walter Proska

Malgorzata Mikolajczak: Wanda Zielinski

Sebastian Urzendowsky: Wolfgang Kürschner

Rainer Bock: sottoufficiale Willi Stehauf

Bjarne Mädel: Ferdinand Baffi Ellerbrok

Katharina Schüttler: Maria Rogalski

Leonie Benesch: Hildegard Roth

Florian Lukas: Paul Zacharias

Mathias Herrmann: Helmut Poppek

Alexander Beyer: Martin Kunkel

Ulrich Tukur: Ernst Menzel

Jocken Nickel: Bauer

Streaming e tv

Dove vedere Il disertore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 27 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.